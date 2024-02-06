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影／春節勗勉陸軍 蔡英文總統：感謝各位堅守讓國人過好年

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
蔡英文總統（圖）今天上午進行春節勗勉北部地區戰備部隊，蔡英文來到陸軍542旅勗勉並與官兵進行餐會，她表示，再過幾天就是農曆春節，春節前夕特別到第三作戰區，代表國人同胞感謝弟兄姊妹對國家安全努力及付出。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（圖）今天上午進行春節勗勉北部地區戰備部隊，蔡英文來到陸軍542旅勗勉並與官兵進行餐會，她表示，再過幾天就是農曆春節，春節前夕特別到第三作戰區，代表國人同胞感謝弟兄姊妹對國家安全努力及付出。記者季相儒／攝影

蔡英文總統今天上午進行春節勗勉北部地區戰備部隊，蔡英文來到陸軍542旅勗勉並與官兵進行餐會，她表示再過幾天就是農曆春節，春節前夕特別到第三作戰區，代表國人同胞感謝弟兄姊妹對國家安全努力及付出。

蔡英文指出守護國家安全需要每一個人力量，為持續強化全民國防體系，從今年開始恢復1年期義務役，首批新兵已於上個月入伍，今上午除到北部地區防空部隊了解裝備現況外，也到陸軍步兵第206旅步四營，關心首批1年期義務役新兵環境及情況，請國防部落實各項訓練課程執行，並滾動檢討，確保訓練品質及成效。

蔡英文強調期許各位持續勤訓精煉，精進自我，非常鼓勵大家持續學識及技能，在軍旅生涯更豐富並於單位發揮各項專業。最後，蔡英文再次感謝各位弟兄姊妹堅守岡位，讓國人能過好年，休假弟兄姊妹也要多陪伴家人，注意自身安全，祝大家新年快樂。

蔡英文總統（圖）指出守護國家安全需要每一個人力量，為持續強化全民國防體系，從今年開始恢復1年期義務役，首批新兵已於上個月入伍，今上午除到北部地區防空部隊了解裝備現況外，也到陸軍步兵第206旅步四營，關心首批1年期義務役新兵環境及情況，請國防部落實各項訓練課程執行，並滾動檢討，確保訓練品質及成效。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（圖）指出守護國家安全需要每一個人力量，為持續強化全民國防體系，從今年開始恢復1年期義務役，首批新兵已於上個月入伍，今上午除到北部地區防空部隊了解裝備現況外，也到陸軍步兵第206旅步四營，關心首批1年期義務役新兵環境及情況，請國防部落實各項訓練課程執行，並滾動檢討，確保訓練品質及成效。記者季相儒／攝影

春節 蔡英文 陸軍

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