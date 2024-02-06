蔡總統湖口視導地空操演 驗收美軍訓測成效意味濃厚

蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，陸航AH-64E攻擊直升機凌空，展示戰力。

蔡總統表示，守護國家安全，需要每一個人的力量。她下令國防部落實義務役男各項訓練課程執行，滾動檢討，確保訓練品質成效。

542旅聯兵營去年曾赴美軍夏威夷太平洋多國聯合戰備訓練中心，接受美軍訓測，上午操演向三軍統帥展示訓練成效意味濃厚。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、陸軍司令鍾樹明柳都在校閱台陪同。

軍方未證實今天與蔡總統會餐人員與操演部隊，是否就是赴美訓測的官兵，會餐主桌安排美國色岱爾軍校畢業的蔡承桂上尉坐在蔡總統旁。

蔡總統說，過幾天就是農曆春節。在春節前夕，她來到第三作戰區，代表國人同胞感謝弟兄姊妹，對國家安全的努力和付出。

蔡總統表示，守護國家安全，需要每一個人的力量。為持續強化全民國防體系，從今年開始，我們恢復一年期義務役，首批新兵已經在上個月入伍。

她說，她除了到北部地區防空部隊了解裝備現況，也到陸軍206旅步四營，關心首批一年期義務役新兵的營舍環境和訓練情況。她請國防部落實各項訓練課程的執行，滾動檢討，確保訓練的品質及成效。