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蔡總統湖口視導地空操演 驗收美軍訓測成效意味濃厚

聯合報／ 記者洪哲政／新竹即時報導
蔡總統頒發陸軍542旅春節加菜金。記者洪哲政/攝影
蔡總統頒發陸軍542旅春節加菜金。記者洪哲政/攝影

蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，陸航AH-64E攻擊直升機凌空，展示戰力。

蔡總統表示，守護國家安全，需要每一個人的力量。她下令國防部落實義務役男各項訓練課程執行，滾動檢討，確保訓練品質成效。

542旅聯兵營去年曾赴美軍夏威夷太平洋多國聯合戰備訓練中心，接受美軍訓測，上午操演向三軍統帥展示訓練成效意味濃厚。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、陸軍司令鍾樹明柳都在校閱台陪同。

軍方未證實今天與蔡總統會餐人員與操演部隊，是否就是赴美訓測的官兵，會餐主桌安排美國色岱爾軍校畢業的蔡承桂上尉坐在蔡總統旁。

蔡總統說，過幾天就是農曆春節。在春節前夕，她來到第三作戰區，代表國人同胞感謝弟兄姊妹，對國家安全的努力和付出。

蔡總統表示，守護國家安全，需要每一個人的力量。為持續強化全民國防體系，從今年開始，我們恢復一年期義務役，首批新兵已經在上個月入伍。

她說，她除了到北部地區防空部隊了解裝備現況，也到陸軍206旅步四營，關心首批一年期義務役新兵的營舍環境和訓練情況。她請國防部落實各項訓練課程的執行，滾動檢討，確保訓練的品質及成效。

蔡總統指出，542旅聯兵一營反甲排，去年天馬操演獲得全軍第一，她頒發春節加菜金給542旅，獎勵官兵戰訓辛勞。

蔡總統與542旅部隊會餐時，主桌特別安排一位自美國色岱爾軍校畢業的蔡承桂上尉坐在蔡總統旁。記者洪哲政/攝影
蔡總統與542旅部隊會餐時，主桌特別安排一位自美國色岱爾軍校畢業的蔡承桂上尉坐在蔡總統旁。記者洪哲政/攝影
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，陸航AH-64E攻擊直升機在台地凌空。圖/軍聞社
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，陸航AH-64E攻擊直升機在台地凌空。圖/軍聞社
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，並與官兵合影。圖/軍聞社
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，並與官兵合影。圖/軍聞社
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，陸航AH-64E攻擊直升機在台地凌空。圖/軍聞社
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演，陸航AH-64E攻擊直升機在台地凌空。圖/軍聞社
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演。圖/軍聞社
蔡總統今天前往新竹湖口基地，視導部隊地空聯合戰備操演。圖/軍聞社

國防部 春節 義務役

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