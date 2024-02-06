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已婚國安局特勤中心少將 當街醉吻女子

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國安局特勤中心少將謝靜華日前酒後在街頭向一名女子索吻、追吻，過程遭旁人錄下。圖／取自爆料者影片
國安局特勤中心少將謝靜華日前酒後在街頭向一名女子索吻、追吻，過程遭旁人錄下。圖／取自爆料者影片

國安局特勤中心少將謝靜華日前於街邊醉吻年輕女子，過程還遭人錄下。國安局昨天表示，將依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處。

謝靜華在街邊失態，婚姻狀況是論處重要依據，國安局昨未說明此節，但謝已婚，二○二○年晉升少將時，其妻曾出席晉升儀式。

謝靜華曾任副總統賴清德萬里警衛室主任，晉升少將準備接萬里警衛室主任前，曾因是否依規定接受年度體測傳爭議；他晉升後，二○二一年度依規定以五千公尺健走取代三千公尺跑步，接受年度體測，成績未達標，當時負責鑑測的國安局特種勤務中心前上校盧永榮，指示下屬許正杰上尉幫謝竄改成績為合格，遭國安局發現，將兩人移送偵辦，謝靜華也因此遭調整職務，改調任特勤中心非主管職。盧永榮日前遭起訴，軍內議論，外界接獲相關爆料。

據了解，謝靜華日前下班後與友人聚餐喝酒，結束後，謝靜華不勝酒力無法搭車離開，坐在餐廳附近廣場前矮凳休息，女性友人則戴著口罩蹲在前面照顧他。

影片顯示，謝靜華當時捉著女子索吻，女子起初抗拒，謝甚至將女子口罩拿掉，嘴對嘴深吻女方，女子最後無力跪坐在地和謝靜華當街親嘴。旁人持續拍攝，片中還有人明顯帶醉意地說：「去吧，沒有拍到我吧！」「拍啊，拍完就走了吧！」謝靜華醉到未發覺一旁有人拍攝。

據了解，國安局接獲爆料影片，正在調查中，片中女子非國安局人員，當日也非國安局或特勤中心餐敘，非屬公務，認定謝此舉屬下班聚餐、酒後失態的個人行為。影片中謝的舉措可議，國安局已將謝移送獎懲委員會查處是否涉違失。

國安局昨表示，針對謝員營外個人行為疑涉違失，主動進行調查，並依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處；若查有違法情事，移送究辦。

國軍將領因酒失誤事件頻傳，二○二二年九月，陸軍第八軍團副指揮官黃忠實少將進出台南市情色小吃部，遭民眾拍照檢舉，黃忠實被降調為陸軍委員：二○二三年一月，陸軍八軍團副指揮官莊有凱少將率部參加屏東縣府敬軍餐會，會後遭縣府女性官員向陸軍司令部投訴，指與會將校酒後席間涉嫌騷擾，莊遭拔官調查。

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