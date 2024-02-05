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美軍綠扁帽顧問 長駐陸軍兩棲營

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
美軍顧問將長駐我陸軍兩棲營，並協助我特戰部隊學習使用「黑色大黃蜂」微型無人機。圖為美士兵手持「黑色大黃蜂」。美聯社
美軍顧問將長駐我陸軍兩棲營，並協助我特戰部隊學習使用「黑色大黃蜂」微型無人機。圖為美士兵手持「黑色大黃蜂」。美聯社

美國「二○二三年財政年度國防授權法」（ＮＤＡＡ）實施後，今年起美軍顧問長駐我金門、澎湖陸軍兩棲營，並不定期駐訓各特戰營；去年起並開始協助我特戰部隊學習使用「黑色大黃蜂」微型無人機，以及協助撰寫準則與教案，陸軍航特部也已經呈案希望建案循軍售管道對美採購。

國防部昨天表示，ＮＤＡＡ內容是協助台灣制定全面培訓與制度化能力，涉外軍事交流均依年度計畫執行，相關細節援例不予評論；國軍將持恆戮力戰訓整備，確保國家安全與區域穩定。

美軍駐訓台灣概況 製表／洪哲政
美軍駐訓台灣概況 製表／洪哲政
美國「二○二三年財政年度國防授權法」，包裹美國政府將派遣官員駐台的計畫，目前尚未聞有規畫中的文官駐台，但據悉，美軍駐台的「特戰合作組」（ＳＯＦＬＤ）據此先行擴大駐訓模式，由綠扁帽部隊第一總隊第二大隊Ａ中隊各派出三人小組，進駐到陸軍兩棲營與高空特勤中隊常駐協訓，成為駐訓觀察員。過去美軍頻繁前往的空降訓練中心（現位於屏東大聖西新址）與谷關特戰訓練中心反而未派人進駐。

「特戰合作組」名義上是受美國在台協會台北辦事處（ＡＩＴ／Ｔ）聯絡事務組管制，但是，實際上是執行台美「陸威專案」下特戰部隊合作與交流事項，而陸威專案又是屬於ＡＩＴ／Ｔ安合組的業務範圍，顯見特戰合作組的特殊與多元性。

特戰合作組去年起常駐桃園龍潭特戰指揮部營區內，而所有美方在台特戰人員均受其指導、支援與管制，另管理美方暫存在台的高價值裝備或訓練器材，如特戰合作組去年起開始積極協助我特戰部隊學習使用「黑色大黃蜂」微型無人機，並著手編寫準則與教案，即由特戰合作組支應器材並加以管理。

PD-100「黑色大黃蜂」（Black Hornet Nano）微型無人機是挪威Prox Dynamics公司研發製造，不及手掌大小，配備攝影機可傳輸全動態影像和靜止圖像，有約廿五分鐘飛行時間，飛行時速最高可十八公里，可用於戰線偵察與民防勘察災後現場之用，是美軍特戰部隊現役裝備。

特戰 美國在台協會 美軍

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