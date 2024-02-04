一年制義務役男期末鑑測 動員步訓部教官評鑑
一年制義務役第一批670名役男已在北、中、南新訓中心入伍，展開8周訓練。國防部表示，新兵期末鑑測將由步兵訓練指揮部指派專業教官施測，測驗不及格，留營一周再測，再不及格，仍分發部隊，由單位主官指定訓練部門，針對不合格項目，實施輔訓及補測。
今年1月1日開始，義務役役期延長為一年，國防部指出，役男完成入伍訓後的分發單位，包括步兵排、心戰大隊、新訓旅、戒護排、衛訓中心等，戒護排為守備海空軍、資通電軍高山站台及儎台武器等重要設施。
國防部表示，8周入伍訓課表，從剛入營法紀教育，愛國教育，到戰傷救護與自救互救，快速射擊，射擊發數增加至172發，手榴彈實施實彈投擲，在最後一周期末鑑測，實施三3天兩夜戰術行軍、野外宿營及綜合戰鬥教練等。
國防部說，訓練將實施新式武器操作訓練，例如紅隼反裝甲火箭、刺針飛彈、無人機等模擬器及實彈射擊訓練，以強化部隊戰力 。
國防部表示，役男入伍期末鑑測，由步訓部指派專業教官施測，項目包含體能戰技、兵器及戰鬥教練，測驗標準以具備單兵戰鬥職能為目標；不及格役男留營一周，再行補測；鑑測不及格役男，仍分發部隊，由單位主官指定訓練部門，針對不合格項目，實施輔訓及補測。
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