快訊

台糖肉片檢出瘦肉精仍是謎 林佳新指很確定1事 籲農業部查這個

立院上演新三國演義 國民黨「朱韓傅體制」牽動權力核心

成大增設公衛系只收國際生 頂大開啟招生新藍海

一年制義務役男期末鑑測 動員步訓部教官評鑑

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
1年制義務役首波670名役男已於日前於北、中、南新訓中心入營，展開8周入伍訓練。記者洪哲政／攝影
1年制義務役首波670名役男已於日前於北、中、南新訓中心入營，展開8周入伍訓練。記者洪哲政／攝影

一年制義務役第一批670名役男已在北、中、南新訓中心入伍，展開8周訓練。國防部表示，新兵期末鑑測將由步兵訓練指揮部指派專業教官施測，測驗不及格，留營一周再測，再不及格，仍分發部隊，由單位主官指定訓練部門，針對不合格項目，實施輔訓及補測。

今年1月1日開始，義務役役期延長為一年，國防部指出，役男完成入伍訓後的分發單位，包括步兵排、心戰大隊、新訓旅、戒護排、衛訓中心等，戒護排為守備海空軍、資通電軍高山站台及儎台武器等重要設施。

國防部表示，8周入伍訓課表，從剛入營法紀教育，愛國教育，到戰傷救護與自救互救，快速射擊，射擊發數增加至172發，手榴彈實施實彈投擲，在最後一周期末鑑測，實施三3天兩夜戰術行軍、野外宿營及綜合戰鬥教練等。

國防部說，訓練將實施新式武器操作訓練，例如紅隼反裝甲火箭、刺針飛彈、無人機等模擬器及實彈射擊訓練，以強化部隊戰力 。

國防部表示，役男入伍期末鑑測，由步訓部指派專業教官施測，項目包含體能戰技、兵器及戰鬥教練，測驗標準以具備單兵戰鬥職能為目標；不及格役男留營一周，再行補測；鑑測不及格役男，仍分發部隊，由單位主官指定訓練部門，針對不合格項目，實施輔訓及補測。

國防部 役男 教練

延伸閱讀

國防部離職人員揭露部屬對國防院董事長霍守業拍桌

台糖豬肉片檢出瘦肉精…台中福利站也中標 國防部回應

台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精 全聯及國防部台中福利站下架

首批一年制新兵受訓 盧秀燕帶漢堡可樂加油打氣

相關新聞

一年制義務役男期末鑑測 動員步訓部教官評鑑

一年制義務役第一批670名役男已在北、中、南新訓中心入伍，展開8周訓練。國防部表示，新兵期末鑑測將由步兵訓練指揮部指派專...

國防部離職人員揭露部屬對國防院董事長霍守業拍桌

曾在國防部工作的盧德允，今天透過臉書揭露，國防安全研究院有退役上校向上將拍桌事件，起因國防院董事長霍守業告誡所屬不得涉及...

F-16升空50年／堪稱經歷最多次小改款的戰機 F-16為何只有四種型號？

F-16原型機1974年首度升空，1978年加入美國空軍服役，至今長達45年，產量4600架，生產線仍未關閉。半世紀以來，這樣漫長的製造生涯與龐大服役數量，F-16卻只有四種生產型號，A、B、C、D，但F-16也堪稱當代經歷最多次小改款的戰機，在A、B、C、D四種型號外，也曾有些設計構想最後沒有付諸生產。

因點名缺席被糾正…繼光艦女兵公然毆打軍官 兩大過汰除法辦

義務役恢復為一年，部隊管理問題備受各界關注。就在此時，海軍繼光號巡防艦發生公開暴行犯上事件：一名入伍不到半年的廖姓女兵，...

春節假期出國 內政部提醒役男應提前申請

春節假期即將來臨，內政部提醒，自今年元旦起，民國94年次（含以前）出生的男子已屆役齡，若尚未履行兵役義務，出國前記得要先...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。