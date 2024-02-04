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國防部離職人員揭露部屬對國防院董事長霍守業拍桌

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防院董事長霍守業。圖／取自國防院官網
國防院董事長霍守業。圖／取自國防院官網

曾在國防部工作的盧德允，今天透過臉書揭露，國防安全研究院有退役上校向上將拍桌事件，起因國防院董事長霍守業告誡所屬不得涉及商業利益，這位退役上校拍桌子四下表達不滿。國防院今天表示，經查為內部事務，已循程序處理。

盧德允指出，一名專長資訊網路安全在國防院任職的退役上校，近來想以國防院作為平台，推動資安網安設備的安全成熟度認證，讓國內廠商經過認證，得以進入外國尤其美國的供應鏈。霍守業了解後，在院內會議表達立場指出，國防院是國防部智庫，屬學術研究單位，與認證作業不相關，因為涉及利益，將影響智庫超然地位。

他說，退役上校不願放棄想法，在會議暢談這個話題。霍守業在場，仍認為不合宜，這位上校當著大家的面，對著霍守業拍桌子四下。霍守業德高望重，是好好先生，他講話不急不徐。他也拍了一下桌子說，「我也會拍桌子」，當場氣氛凝滯尷尬。

盧德允表示，職業軍人上校退伍拍現役四星上將的桌子四下，消息傳到國防部，引發議論，聞者多表不可思議。一者下屬拍長官桌子，極其罕見。二者兩人年紀差二十多歲，長幼失序。三者上校與一級上將階級差四層，有違軍中倫理。一般看法是，學術單位內部常有不同見解，大家理性溝通討論，用不著拍桌子。有官員表示很難接受，覺得這是一種精神上的暴行犯上，國有國法，家有家規，退役上校行為不可取。

盧德允說，國防院尾牙，霍守業致辭時半開玩笑說，今天不要拍桌子哦。巧合的是，抽獎時，霍守業抽出董事長獎，竟然抽到那位拍桌者，他上台領紅包與霍守業一齊合影。

盧德允原在媒體服務，自陳肇敏擔任國防部長時期，進入國防部任職，直到去年離任。

國防部 美國

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