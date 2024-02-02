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因點名缺席被糾正…繼光艦女兵公然毆打軍官 兩大過汰除法辦

聯合報／ 記者程嘉文
海軍繼光號巡防艦。報系資料照，記者蘇健忠／攝影
海軍繼光號巡防艦。報系資料照，記者蘇健忠／攝影

義務役恢復為一年，部隊管理問題備受各界關注。就在此時，海軍繼光號巡防艦發生公開暴行犯上事件：一名入伍不到半年的廖姓女兵，因點名缺席被艦上軍官糾正，突然攻擊長官，導致對方外傷。海軍司令部表示，已將其移送法辦，同時記兩大過汰除。

舷號1105的繼光艦，是國造成功級巡防艦的第三艘，隸屬馬公基地的146艦隊。本案發生於上月16日，當天繼光艦泊靠碼頭，上午早點名時，廖姓二等兵未到場。艦上理事官隨後由女性幹部陪同，前往住艙找人，發現廖員將自己反鎖在廁所內。經過勸說仍不開門，理事官於是要求女幹部入內將其拉出來。廖姓女兵一出廁所就情緒爆發，大罵理事官專門針對她找麻煩，隨即在眾人面前，對理事官拳打腳踢。

海軍司令部對此表示，依據刑懲併行原則，已將廖員依陸海空軍刑法的違反部屬職責罪移送檢方偵辦，同步給予大過兩次並且汰除的行政懲處，以正綱紀。依陸海空軍刑法第49條規定，對長官施強暴、脅迫或恐嚇者，處一年至七年徒刑。

海軍的理事官等於陸軍的值星官，由單位內幹部輪值擔任：軍官擔任理事官，士官擔任副理事官。官員透露，廖姓女兵入伍至今不到半年，軍階還只是二等兵，艦上幹部先前就發現，她有生活自律不佳、情緒控管不良等問題，已經被列為重點對象。

近年軍事訓練役的四個月受訓期間，就已頻傳抗命與暴行犯上的案例，如今義務役恢復一年，外界普遍憂心情況將更嚴重。國防部副部長徐衍璞日前特別為此拜會台北地檢署，舉行「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，會中也對影響部隊領導統御案件，達成速查嚴辦的共識，必要時建請法院從重量刑。

國防部 海軍司令部 義務役

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