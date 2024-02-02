快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

美軍準印太司令：阻撓對台灣侵略 任務很清楚

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
獲提名印太司令的巴帕羅表示，依據台灣關係法，美國確保台灣有能力自我防禦，並阻撓對台灣的侵略，這項任務很清楚。(美聯社檔案照)
獲提名印太司令的巴帕羅表示，依據台灣關係法，美國確保台灣有能力自我防禦，並阻撓對台灣的侵略，這項任務很清楚。(美聯社檔案照)

美軍印太司令被提名人巴帕羅（Samuel Paparo，前譯帕帕羅）1日在參議院軍事委員會作證表示，依據台灣關係法美國確保台灣有能力自我防禦，並阻撓對台灣的侵略，這項任務很清楚。

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）任期今年將屆，美國總統拜登去年七月提名太平洋艦隊司令巴帕羅為下一任印太司令，參院軍委會1日舉行任命聽證會。

巴帕羅承諾，確保印太司令部的行動符合美國國安戰略的優先要務，尤其是當中方持續升高脅迫舉動時，嚇阻衝突爆發；他確保美國在維持穩定上占據優勢地位，無論是今天、明天、下周以及未來數十年。

巴帕羅形容中國大陸是步步進逼的挑戰，是唯一一位同時具有意圖與能力重塑國際秩序以符合其威權偏好的美國競爭對手。

俄烏戰事陷入膠著，拜登政府援助烏克蘭的追加預算還卡在國會。

巴帕羅說，美國要維持在印太區域的和平穩定，最重要該做的事情之一就是支持烏克蘭對抗俄羅斯；俄羅斯侵略受挫，在西太平洋有嚇阻效果，對美國的夥伴來說則是再保證。

不過，巴帕羅也說，中方看待俄羅斯對烏克蘭的戰爭，不會因目前戰況而認為這很難；北京想要執行一場短期而激烈的衝突，從而形成既定事實，中方正在強化這方面的能力。

不少議員提出有關台灣的問題，巴帕羅重申美國的「一個中國」政策；他說，台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證在過去45年來為美國貢獻良多，五角大廈依據台灣關係法，協助台灣擁有自我防禦的能力，台灣關係法也規定五角大廈要準備好阻撓對台灣的侵略，任務很清楚。

委員會主席利德（Jack Reed）詢問，某種程度上，在外交和總統層級是戰略模糊，但在印太司令部的角度，是要為了所有可能的狀況做準備，包含準備作戰？

巴帕羅回應，「是的，這很清楚，也是任務重點。」

巴帕羅援引已故美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）的名言「計畫書是死的，但制定計畫很重要」（plans are nothing planning is everything）來形容對台海變局的準備，他說，要隨時保持計畫；台灣關係法限制國防部可以做到哪裡，若總統下令，美軍會制定所有軍事行動的計畫。

巴帕羅的說法符合美軍將領的一貫立場；即便美國總統拜登四度保證會在中國大陸侵略時，動用軍力防衛台灣，美國參謀首長聯席會議前主席密利（Mark Milley）也只是說，美國有各種高度機密的應變計畫，他會及時向總統和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）提供建議。

此外，巴帕羅提到，台灣強化不對稱戰力，不僅可以增加對中國大陸的嚇阻，還可以降低美國可能要馳援台灣的作戰風險；他將強調台灣方面也要努力提升自我防禦，擴張國防支出以及實施必要的軍事改革等。

巴帕羅表示，他看到台灣軍方越發將重心放在提升自我防衛的作戰能力，看到台灣的防禦投資，也看到作戰概念的轉變（更趨聯合作戰）。

台海 台灣關係法 美國 美軍

延伸閱讀

邊境移民危機升級 拜登施政滿意度跌至38％以下

長江存儲、曠視科技 被美國防部盯上 列「中國軍事企業」名單

美軍約旦遇襲3死 白宮指責伊拉克伊斯蘭反抗組織

拜登支持度再下滑！跌至38% 移民、經濟問題引選民憂心

相關新聞

美軍準印太司令：阻撓對台灣侵略 任務很清楚

美軍印太司令被提名人巴帕羅（Samuel Paparo，前譯帕帕羅）1日在參議院軍事委員會作證表示，依據台灣關係法，美國...

F-16升空50年／F-16處女航是場意外 試飛員一念之間的決定救了一代名機

50年前，6分鐘的飛行，意外成了F-16的處女航，比原訂的2月2日早了13天。1974年1月20日，加州愛德華空軍基地，通用動力試飛員奧斯特里徹（Philip F. Oestricher）駕駛公司剛推出的YF-16戰機，進行地面高速滑行。他試著抬起機頭，想看看副翼控制效果，飛機卻突然劇烈橫向震盪，機身左右大幅搖晃，翼尖甚至觸及地面。而就在這時，奧斯特里徹一念之間的決定，改變了航空史乃至全世界。 F-16是美國空軍1970年代初期輕型戰鬥機（LWF）計畫的產物，而這項計畫可以說是源自「戰鬥機黑手黨」的主張。...

2年內首度 美3艘航艦部署第一島鏈

日經亞洲報導，美國十一艘航艦中有三艘部署在印太區域，這是美軍近兩年內首度在「第一島鏈」附近同時部署三艘航艦，加大威懾力道...

國防部：昨有14架次共機逾越海峽中線及其延伸線

國防部上午表示，昨日有14架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。

國防部：今日11架共機逾越海峽中線及其延伸線

中共宣布取消M503航線飛行偏置，我國表示抗議。國防部發言人孫立方表示，今日中午11架共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我...

「魔羯戰術型近程無人機」首秀傳輸監偵影像 品質待加強

陸軍今天首度展示「魔羯戰術型近程無人機」空中監控戰場時實地傳輸的影像，但高度不到兩百公尺的無人機，傳輸影像透過顯示器呈現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。