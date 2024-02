美軍準印太司令：阻撓對台灣侵略 任務很清楚

美軍印太司令被提名人巴帕羅(Samuel Paparo,前譯帕帕羅)1日在參議院軍事委員會作證表示,依據台灣關係法,美國確保台灣有能力自我防禦,並阻撓對台灣的侵略,這項任務很清楚。

美軍印太司令阿基里諾(John Aquilino)任期今年將屆,美國總統拜登去年七月提名太平洋艦隊司令巴帕羅為下一任印太司令,參院軍委會1日舉行任命聽證會。

巴帕羅承諾,確保印太司令部的行動符合美國國安戰略的優先要務,尤其是當中方持續升高脅迫舉動時,嚇阻衝突爆發;他確保美國在維持穩定上占據優勢地位,無論是今天、明天、下周以及未來數十年。

巴帕羅形容中國大陸是步步進逼的挑戰,是唯一一位同時具有意圖與能力重塑國際秩序以符合其威權偏好的美國競爭對手。

俄烏戰事陷入膠著,拜登政府援助烏克蘭的追加預算還卡在國會。

巴帕羅說,美國要維持在印太區域的和平穩定,最重要該做的事情之一就是支持烏克蘭對抗俄羅斯;俄羅斯侵略受挫,在西太平洋有嚇阻效果,對美國的夥伴來說則是再保證。

不過,巴帕羅也說,中方看待俄羅斯對烏克蘭的戰爭,不會因目前戰況而認為這很難;北京想要執行一場短期而激烈的衝突,從而形成既定事實,中方正在強化這方面的能力。

不少議員提出有關台灣的問題,巴帕羅重申美國的「一個中國」政策;他說,台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證在過去45年來為美國貢獻良多,五角大廈依據台灣關係法,協助台灣擁有自我防禦的能力,台灣關係法也規定五角大廈要準備好阻撓對台灣的侵略,任務很清楚。

委員會主席利德(Jack Reed)詢問,某種程度上,在外交和總統層級是戰略模糊,但在印太司令部的角度,是要為了所有可能的狀況做準備,包含準備作戰?

巴帕羅回應,「是的,這很清楚,也是任務重點。」

巴帕羅援引已故美國總統艾森豪(Dwight Eisenhower)的名言「計畫書是死的,但制定計畫很重要」(plans are nothing planning is everything)來形容對台海變局的準備,他說,要隨時保持計畫;台灣關係法限制國防部可以做到哪裡,若總統下令,美軍會制定所有軍事行動的計畫。

巴帕羅的說法符合美軍將領的一貫立場;即便美國總統拜登四度保證會在中國大陸侵略時,動用軍力防衛台灣,美國參謀首長聯席會議前主席密利(Mark Milley)也只是說,美國有各種高度機密的應變計畫,他會及時向總統和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)提供建議。

此外,巴帕羅提到,台灣強化不對稱戰力,不僅可以增加對中國大陸的嚇阻,還可以降低美國可能要馳援台灣的作戰風險;他將強調台灣方面也要努力提升自我防禦,擴張國防支出以及實施必要的軍事改革等。

巴帕羅表示,他看到台灣軍方越發將重心放在提升自我防衛的作戰能力,看到台灣的防禦投資,也看到作戰概念的轉變(更趨聯合作戰)。

