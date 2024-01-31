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國防部：今日11架共機逾越海峽中線及其延伸線

聯合報／ 記者洪哲政／台東即時報導
國防部發言人孫立方（中）。記者洪哲政/攝影
國防部發言人孫立方（中）。記者洪哲政/攝影

中共宣布取消M503航線飛行偏置，我國表示抗議。國防部發言人孫立方表示，今日中午11架共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒。

孫立方說，今（31）日12時48分許，國軍陸續偵獲中共殲-10、運-8及無人機等各型主、輔戰機計22架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

孫立方表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。

孫立方 海峽中線 國防部 中共

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