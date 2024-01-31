「魔羯戰術型近程無人機」首秀傳輸監偵影像 品質待加強
陸軍今天首度展示「魔羯戰術型近程無人機」空中監控戰場時實地傳輸的影像，但高度不到兩百公尺的無人機，傳輸影像透過顯示器呈現，模糊泛白、畫質明顯尚待加強。
軍方解釋，是因操演現場微雨，水氣浸透鏡頭所致，天候佳時確可清晰呈現地面細節。
台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，模擬敵軍聯合「戰備警巡」期間由演轉戰，以艦載直升機載機降兵攻擊東部，地面部隊展示反擊程序，並首度展示魔羯戰術型近程無人機隨防衛軍監控戰場時實地傳輸影像的性能，下載影品質首度曝光。
陸軍投入7.79億餘元，委由中科院研製旋翼型「戰術型近程無人飛行載具」，共計50套、100架，去年已採購14套，今年則採購36套，藉此增加聯兵營的預警時間與偵蒐能力，部隊已陸續接裝。魔羯無人機重量25公斤、機身長231公分、寬39公分、高57.5 公分，宣稱可抵抗六級強風、作戰範圍達30公里、最大飛行高度1500公尺、滯空時間為60分鐘，並搭載了可見光與熱顯像鏡頭，提供日夜極惡劣天氣情況下的全天候偵察能力。
東指部今天在營區訓場實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，魔羯戰術型近程無人機在目標偵蒐及先期火力壓制時登場，在操演場地上空盤旋後懸翔以廣角監視鏡頭監控戰場，並將畫面透過資料鏈傳輸到記者席內的顯示器螢幕上，但畫面畫質不佳，無法呈現地面戰鬥細節，無人機鏡頭可見有水滴，鏡頭轉至左側死角時，還會出現本身的滑蹺遮擋鏡頭。
軍方官員解釋，這是因為東指部操演現地微雨，水氣浸潤鏡頭所致。尚未知是否為地面顯示器螢幕不佳所造成。
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