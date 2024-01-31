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台東反擊共軍戰備警巡突襲操演 狙擊手夫妻檔罕見亮相

聯合報／ 記者洪哲政／台東即時報導
台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，擔綱操演的機步一營營部連簡佩華上士（左）曾是國防部狙擊手鑑測的全國冠軍，她的夫婿陳漢生也是狙擊手，任職同一營區，兩人難得一同對外亮相。記者洪哲政/攝影
台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，擔綱操演的機步一營營部連簡佩華上士（左）曾是國防部狙擊手鑑測的全國冠軍，她的夫婿陳漢生也是狙擊手，任職同一營區，兩人難得一同對外亮相。記者洪哲政/攝影

台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，擔綱操演的機步一營營部連簡佩華曾是國防部狙擊手鑑測的全國冠軍，她的夫婿陳漢生也是狙擊手，任職同一營區，兩人難得一同對外亮相。

台東指揮部表示，這項操演模擬敵軍聯合「戰備警巡」期間由演轉戰，以艦載直升機載機降兵攻擊東部，地面部隊展示反擊程序。

「戰備警巡」是共軍軍事行動，軍方操演定明顯針隊共軍行動模擬。而陸軍台東地區指揮部有75%以上官兵來自當地原住民部落，軍風勇猛。部隊至今編制有KTR偵搜摩托車與CM21裝甲運兵車，維持良好妥善率。

國防部今（31）日邀請媒體採訪台東地區指揮部「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，藉模擬實戰化演練，展現各兵種協同作戰默契及實戰化訓練成果。

陸軍司令部說，第二作戰區肩負東部地區戰備任務，是防衛作戰中至關重要的一環；這次演練即依聯合作戰計畫，模擬敵軍於聯合戰備警巡期間，由演轉戰，並以潛伏人員引導空中突擊作戰部隊，對關鍵基礎設施及重要防護目標，實施特攻突擊作戰。地區戰備部隊接獲作戰命令後，首先由空軍防空部隊實施偵蒐、防情傳遞及防空攔截任務；接續由監偵排運用戰術型近程無人飛行載具，對敵第一線陣地實施偵察，並回傳即時影像，判明敵軍動態及主力所在位置，續以迫砲實施攻擊前準備射擊，打亂敵軍編組，以利後續主力發起攻擊。同時在戰車排發煙掩護下，機步排行超越攻擊，圍困敵軍於假城鎮，隨即機步排採下車戰鬥方式，實施城鎮作戰，肅清入侵敵軍。

第二作戰區指出，訓練是官兵的日常，更是守護國家安全的承諾；此次演練秉「實戰化訓練」指導，在「為戰而訓、戰訓合一」思維下，置重點於指揮管制、無人機應處、戰場情監偵、遠距狙殺、核生化偵檢、工兵破障、火力追擊、戰傷救護、限制空間戰鬥等項目；並藉由各兵種協同作戰，將作戰區內各部隊能力與裝備特性相互結合，充分發揮聯合作戰效能，展現單位實戰化訓練成果。

我國部分公務單位不樂見夫婦在同一單位工作，但軍方支持夫妻在營一同服役。台東指揮部機步一營上士副組長簡佩華曾是國防部狙擊手鑑測的全國冠軍，也是民國110年度陸軍司令部狙擊鑑測第一名，她的夫婿陳漢生也任職同一營區步二營的營部連狙擊組長，兩人都是狙擊手，今天一同亮相。另外指揮部也有邱暗旻杰與柯廷穎夫婦檔，同在一個營服役。

台東地區指揮部機步一營營部連簡佩華上士曾是國防部狙擊手鑑測的全國冠軍。記者洪哲政/攝影
台東地區指揮部機步一營營部連簡佩華上士曾是國防部狙擊手鑑測的全國冠軍。記者洪哲政/攝影
台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。記者洪哲政/攝影
台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。記者洪哲政/攝影
台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。記者洪哲政/攝影
台東地區指揮部今天實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。記者洪哲政/攝影

台東 國防部 陸軍

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