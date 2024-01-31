圖輯／裝甲混合步兵操演 陸軍模擬反滲透作戰
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，模擬敵軍以無人機及潛伏人員，搭配電戰干擾下，空降作戰部隊，打擊我方指揮中樞。此次操演展示陸軍多兵種及武器相互配合，以干擾槍阻斷敵無人機訊號，並由戰備部隊向地方特攻部隊發動突擊，殲滅敵軍。
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