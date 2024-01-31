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圖輯／裝甲混合步兵操演 陸軍模擬反滲透作戰

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。因應敵軍毒氣攻擊，偵消班化學兵前往處理。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。因應敵軍毒氣攻擊，偵消班化學兵前往處理。記者曾原信／攝影

陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，模擬敵軍以無人機及潛伏人員，搭配電戰干擾下，空降作戰部隊，打擊我方指揮中樞。此次操演展示陸軍多兵種及武器相互配合，以干擾槍阻斷敵無人機訊號，並由戰備部隊向地方特攻部隊發動突擊，殲滅敵軍。

陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。CM21裝甲車進入戰場發起攻擊。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。CM21裝甲車進入戰場發起攻擊。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。M60A3戰車以白色煙幕掩護，對敵方進行火力壓制。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。M60A3戰車以白色煙幕掩護，對敵方進行火力壓制。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演天兵防空系統以及35快炮隱蔽在樹林中，正在搜索敵空中目標。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演天兵防空系統以及35快炮隱蔽在樹林中，正在搜索敵空中目標。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。步兵搭乘CM21裝甲車進入戰場發起攻擊。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。步兵搭乘CM21裝甲車進入戰場發起攻擊。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。狙擊組以國造T93K1狙擊槍，狙殺敵軍指揮官。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。狙擊組以國造T93K1狙擊槍，狙殺敵軍指揮官。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。圖為M60A3駕駛兵。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。圖為M60A3駕駛兵。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。應變部隊阻斷敵軍無人機信號後，捕獲無人機。記者曾原信／攝影
陸軍東部第二作戰區下午進行春節前「重要目標防護反滲透、反特攻」操演。應變部隊阻斷敵軍無人機信號後，捕獲無人機。記者曾原信／攝影

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