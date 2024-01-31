圖輯／春節前海軍戰備 模擬沿岸防衛

今年1⽉2⽇晚間，一架⽇航516班次的A350客機降落在⽻⽥機場時，和海上保安廳一架Dash-8運輸機發⽣擦撞，造成海保廳⾶機1傷5死的悲劇。 初步的調查是海保廳的⾶機在未獲許可的情況下進⼊⽇航已獲得降落許可的跑道，造成⽇航⾶機閃避不及⽽釀成憾事。 不過實際上防⽌跑道侵⼊的⽅式在⺠航上已經有很多做法，今天邀請現役波音777機長陳建財來討論，實務上有哪些環節，可以確保跑道上的安全。

2024-01-31 12:39