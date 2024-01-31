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圖輯／春節前海軍戰備 模擬沿岸防衛

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為陸戰隊以40mm榴彈炮車（前）確保後方飛彈發射車（後）陣地安全。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為陸戰隊以40mm榴彈炮車（前）確保後方飛彈發射車（後）陣地安全。記者曾原信／攝影

春節假期將至，海軍為確保假期時國家安全，舉行春節加強戰備演訓，上午於左營海軍基地舉行操演，模擬敵艦逼近我海域，海軍執行聯合火力打擊。

此次演習出動光華飛彈快艇、快速布雷艇、沱江級巡邏艦「塔江」，岸上也在陸戰隊戒備下，架設雄二、雄三反艦飛彈發射車陣地，模擬對敵方目標進行聯合火力打擊，癱瘓、瓦解敵方逼近我方海域意圖。

春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為光華六號飛彈快艇執行聯合打擊任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為光華六號飛彈快艇執行聯合打擊任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為陸戰隊以40mm榴彈炮車（前）確保雄風三型飛彈發射車（後）能安全架設。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為陸戰隊以40mm榴彈炮車（前）確保雄風三型飛彈發射車（後）能安全架設。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為海軍沱江級巡邏艦「塔江」，正使用方陣快炮，鎖定空中目標。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為海軍沱江級巡邏艦「塔江」，正使用方陣快炮，鎖定空中目標。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為M109特種作戰突擊艇執行任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為M109特種作戰突擊艇執行任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為海軍快速布雷艇FMLB-1號執行布雷任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為海軍快速布雷艇FMLB-1號執行布雷任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。海軍展示雄風二型（左）、三型（右）反艦飛彈發射車陣地，中間則為射控指管車。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。海軍展示雄風二型（左）、三型（右）反艦飛彈發射車陣地，中間則為射控指管車。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。海軍展示雄風三型反艦飛彈發射車陣地，模擬執行對海面敵艦打擊任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。海軍展示雄風三型反艦飛彈發射車陣地，模擬執行對海面敵艦打擊任務。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為海軍快速布雷艇FMLB-1號執行布雷任務，投放萬象二型繫留水雷。記者曾原信／攝影
春節假期到來，海軍舉行戰備演練，確保春節時國家安全。圖為海軍快速布雷艇FMLB-1號執行布雷任務，投放萬象二型繫留水雷。記者曾原信／攝影

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