模擬反奪港聯合火力打擊 海軍展示反艦飛彈動態部署
海軍上午在左營軍港實施加強戰備操演，首度展示整合雄二、雄三反艦飛彈排的動態部署，模擬反制欲攻擊軍港要塞的敵軍。
這項操演結合部分實兵，展示無人機在陸、海域預警監偵性能，海軍指出，相關戰備都結合海軍聯成系統，特别凸顯指管通情系統𣈱達。現場觀察，雖僅是公關展示行程，但海軍仍在現地部署微波通信車及衛星車，和作戰區保持聯繫。
這項操演同時首度展出用水下推進載具、反劫船登船工具、機動遊修車等裝備。
海軍司令部表示，為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部今（31）日邀請媒體前往海軍左營基地採訪海軍春節期間執行戰備整備實況。
海軍表示，此次操演以左營港水域為想定場景，以執行「聯合火力打擊」，提早偵知威脅，確保領海安全為目的，分於左營基地與左高外海，實施機動車組戒護暨放列、輕快兵力緊急出港、防禦性布雷及 M109艇海上戒護等任務，運用雷達站及各型無人機早期預警敵情，提供機彈車組目標實施攻擊，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊「由陸向海」戰力特性。
海軍表示，操演全程整合海上與陸岸兵力，積極應處灰色地帶襲擾並維護海上交通線安全。希望達到「預防戰爭、國土防衛、應變制變、防範衝突、區域穩定」的目標。
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