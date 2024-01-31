澎湖營區啟用 戰力展示演練

蔡英文總統昨天前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並視導機步戰鬥隊戰力展示演練，圖為模擬人員受傷進行救援。蔡總統表示，今年國防預算總額達到六千零七億元新高，代表政府對國防的重視，以及對軍人照顧的承諾。

商品推薦