快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖營區啟用 戰力展示演練

聯合報／ 文／程嘉文
圖／葉信菉
圖／葉信菉

蔡英文總統昨天前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並視導機步戰鬥隊戰力展示演練，圖為模擬人員受傷進行救援。蔡總統表示，今年國防預算總額達到六千零七億元新高，代表政府對國防的重視，以及對軍人照顧的承諾。

蔡英文 國防預算 澎湖

延伸閱讀

【重磅快評】今日烏克蘭，明日台灣？美挺台不是做功德

蔡英文前往澎湖戰備部隊進行勗勉 期盼推動現代化部隊

影／蔡英文視察量子電腦計畫成果 期許為世界貢獻力量

中研院自製量子電腦 蔡英文：台灣製造是台灣人的驕傲

相關新聞

國軍備戰 春節不懈怠

春節將至，空軍昨在屏東空軍第六聯隊執行加強戰備操演，分別實施C-130H運輸機、E-2T預警機、P-3C反潛機三型機的低...

澎湖營區啟用 戰力展示演練

蔡英文總統昨天前往澎湖五德營區參加啟用典禮，並視導機步戰鬥隊戰力展示演練，圖為模擬人員受傷進行救援。蔡總統表示，今年國防...

台美軍事合作升級 空軍：期C-130運輸機飛美正式參訓

空軍年度固定派員赴美參加「C-130型機國際技術協調會」，過去都是派人員以觀察員身分參加，空軍第六聯隊第10大隊政戰主任...

圖輯／國軍春節不懈怠 領海領空有「眼睛」

春節假期即將到來，但中華民國國軍並未懈怠。春節前夕國軍進行加強戰備，下午於屏東空軍基地，由第六混合聯隊展示操演，共出動E...

空軍P-3C型反潛機隊後勤系統滿血復活 8架機執行戰備

空軍司令部今日在屏東空軍第6聯隊執行加強戰備操演，實施 C-130H運輸機滑行低空衝場、P-3C型反潛機潛力裝掛，展示裝...

國軍偵獲共機9架次、共艦4艘次 持續在台海周邊活動

國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1月29日6時至1月30日6時止，國軍偵獲共機9架次，共艦4艘次，持續在台海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。