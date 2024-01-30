大陸民航局取消M503航線飛行偏置措施 蘇紫雲：政治考量
中國大陸民航局30日宣布，將自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運作效率。國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲認為，中共之舉屬政治考量，刻意略過與我民航局的協調，未來若航機有機械故障、惡天氣需避讓狀況，將肇致潛在飛安問題。
蘇紫雲也表示，中共片面宣布M503南向航路偏西飛行措施，主要是政治考量，但由於航線貼近台海中線以及台北飛航情報區，將形成國防的防空警戒與飛安威脅，尤以民航安全影響更明顯。
他說，中國大陸民航事業快速增長，因此空域需求增加可以理解，我方也樂見中國大陸經濟復甦。但中共各部門「政策偏左」的態度，反而不利兩岸關係發展。
蘇紫雲表示，以 M503航路來說，北京自然有其需求且經國際民航組織宣布，但是細節藏在貓膩，主因是其航線劃設太過接近上海飛航情報區以及台北飛航情報區的交界處，依照ICAO規範，應由兩個航管席先行協商，包括緊急狀況的帶飛措施等，以確保航機臨時跨區飛行時，航管可保有5分鐘的應變時間。但中共方面政治考量，刻意略過與我民航局之協調，未來若航機有機械故障、惡天氣需避讓狀況，將肇致潛在飛安問題，這些都是北京當局應審慎思考的共同飛安問題，以免將台灣越推越遠。
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