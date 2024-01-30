圖輯／國軍春節不懈怠 領海領空有「眼睛」

春節假期即將到來，但中華民國國軍並未懈怠。春節前夕國軍進行加強戰備，下午於屏東空軍基地，由第六混合聯隊展示操演，共出動E-2K預警機、P-3C反潛機以及C-130H運輸機，展示國軍防空、反潛、運輸能力。

空軍第六混合聯隊下轄第十空運大隊、第二十電戰大隊、空軍反潛作戰大隊，此次帶來E-2K預警機、P-3C反潛機以及C-130H運輸機的起降、衝場操演外，也展示P-3C反潛機搭載的小牛飛彈在內各式武裝，表達國軍有能力在春節假期時，保證領海領空的安全。

國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演，圖為C130H運輸機與飛行組員曹宇承上尉（左）與王怡靜上校（右）。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊展示E-2K預警機（前起）、P-3C反潛機、C130H運輸機。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。圖為國軍裝備之C130H運輸機，具備短場起降功能，是國軍重要的戰術資源及平時救災、運輸的重要角色。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備P-3C反潛機，負責海上反潛任務，並可掛載多種彈藥。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備有E-2K預警機，可長時間滯空偵測空、海、地目標，提供早期預警功能，可謂空軍的眼睛。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演，圖為C130H運輸機進行短場起飛。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備P-3C反潛機，負責海上反潛任務，並可掛載多種彈藥，圖為P-3C配備之MK-46魚雷。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備有E-2K預警機，裝備有主動電子掃描相位陣列雷達等電戰系統，可長時間監視海陸空目標。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備有E-2K預警機，可長時間滯空偵測空、海、地目標，提供早期預警功能，可謂空軍的眼睛，圖為E-2K正駕駛少校邱議玄。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備P-3C反潛機，負責海上反潛任務，並可掛載多種彈藥，圖為P-3C掛載小牛飛彈，該型飛彈具備打擊戰車、混凝土掩體、艦艇等多功能用途。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備P-3C反潛機，負責海上反潛任務，並可掛載多種彈藥，圖為P-3C低空衝場。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備，保證國人能有安全的春節假期。圖為屏東空軍基地一架降落滑行的C130H運輸機（後）與AT-3教練機，前方螺旋槳則為P-3C反潛機。記者曾原信／攝影 國軍於春節前夕進行一系列加強戰備。今天下午於屏東空軍基地由空軍第六混合聯隊帶來操演。六聯隊裝備P-3C反潛機，負責海上反潛任務，並可掛載多種彈藥。記者曾原信／攝影

商品推薦