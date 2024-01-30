圖輯／國軍春節不懈怠 領海領空有「眼睛」

春節假期即將到來，但中華民國國軍並未懈怠。春節前夕國軍進行加強戰備，下午於屏東空軍基地，由第六混合聯隊展示操演，共出動E-2K預警機、P-3C反潛機以及C-130H運輸機，展示國軍防空、反潛、運輸能力。
空軍第六混合聯隊下轄第十空運大隊、第二十電戰大隊、空軍反潛作戰大隊，此次帶來E-2K預警機、P-3C反潛機以及C-130H運輸機的起降、衝場操演外，也展示P-3C反潛機搭載的小牛飛彈在內各式武裝，表達國軍有能力在春節假期時，保證領海領空的安全。
空軍司令部今日在屏東空軍第6聯隊執行加強戰備操演，實施 C-130H運輸機滑行低空衝場、P-3C型反潛機潛力裝掛，展示裝...
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國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1月29日6時至1月30日6時止，國軍偵獲共機9架次，共艦4艘次，持續在台海...
蔡英文總統今天飛往澎湖，慰勉當地陸海空三軍官兵，為澎防部五德營區新營舍剪綵。蔡總統表示，今年國防預算總額達到6007億元...
美軍RC-135電偵機1月22日下午，與一架循B591航路飛回台灣的國際線班機，在彭佳嶼北方上空的目視距離交會間，被民航機機上人員拍下照片。
就性能和任務而言，RC-135堪稱美國空軍最神秘機種之一，它也是最常出現在台灣周邊的美國軍機，甚至可在坊間的飛機追蹤網站看到訊號。服役一甲子的RC-135，至今沒有退役的跡象，與B-52並稱美軍兩大「老而不死」的機種。RC-135的外觀酷似波音707的C-135，波音公司原廠型號是717，和30多年後的波音客機鬧雙胞，使其身世變得更複雜而神秘。...
太平島港側浚深及碼頭整修工程正式竣工，外界關切是否邀請蔡英文總統登島主持啟用典禮，民進黨立委賴瑞隆、許智傑表示，太平島是...
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