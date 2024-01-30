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綠挺蔡總統登太平島 民眾黨促審慎考慮

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷歐陽良盈林麗玉／台北報導
太平島港側浚深及碼頭整修工程竣工，外界關切是否邀請蔡英文總統登島主持啟用典禮。圖為蔡英文總統2016年透過視訊連線慰問太平島的官兵。圖／聯合報系資料照片
太平島港側浚深及碼頭整修工程竣工，外界關切是否邀請蔡英文總統登島主持啟用典禮。圖為蔡英文總統2016年透過視訊連線慰問太平島的官兵。圖／聯合報系資料照片

太平島港側浚深及碼頭整修工程正式竣工，外界關切是否邀請蔡英文總統登島主持啟用典禮，民進黨立委賴瑞隆許智傑表示，太平島是中華民國的主權與領土，蔡總統作為國家元首，適當機會可以出席就出席，不需有所顧忌；但國民黨立委林德福批評，蔡總統只為歷史定位。

對蔡總統是否應該登上太平島宣示主權，台北市長蔣萬安昨天受訪表示，蔡總統若登島，一定有相當的意義，過去前總統陳水扁馬英九都曾登上太平島，蔡總統因十七億元工程完工登島，當然有意義。

林德福質疑，蔡總統究竟有無把中華民國領土當一回事？身為國家領導人，負責國防與外交事務，宣示主權相當重要，但蔡上任七年多來，都沒有去過太平島，現在即將卸任，僅剩下三個多月的時間，如果最後真的去太平島，其實就是要歷史定位。

民眾黨不分區立委當選人林國成表示，太平島是敏感的疆土，過去大家不太關心各項建設，不過是由總統府與行政院所規畫，竣工後前往理所當然，總統願意去也樂觀其成。太平島是中華民國疆土，前往有宣示作用，也有肯定任內建設，他支持蔡總統前往。

民眾黨立委張其祿表示，太平島爭議高，蔡總統前往象徵主權，現在台灣國際情勢不穩，應視整體環境考慮，有沒有必要此時前往增加緊張情勢、目的為何都應講清楚並且綜合研判，不要只是因為任期快結束，然後才當作畢業旅行

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