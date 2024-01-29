國防部：中共空飄氣球逾中線並穿越台灣上空
國防部今天表示，昨天晚上7時27分偵獲1枚中共空飄氣球位於台中西南方68浬、高度2萬2000呎，逾越台灣海峽中線，並穿越台灣上空。
國防部發布共機動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機7架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域1架次）、共艦6艘次，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國軍並揭露，昨天晚上7時27分偵獲1枚中共空飄氣球逾越台灣海峽中線，位於台中西南方68浬、高度2萬2000呎，昨天晚上8時52分消失。根據空軍公布的航跡圖，空飄氣球穿越台灣本島上空。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言