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陸遠火部隊 距金門15公里

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國內軍事網紅日前貼文披露，共軍在福建泉州新建遠火部隊營區，其中1個營區金門縣僅約15公里。圖/取自影像情報分析IMINT臉書粉專。來源：溫約瑟；GOOGLE EARTH
國內軍事網紅日前貼文披露，共軍在福建泉州新建遠火部隊營區，其中1個營區金門縣僅約15公里。圖/取自影像情報分析IMINT臉書粉專。來源：溫約瑟；GOOGLE EARTH

有軍事網紅日前貼文披露，共軍在福建泉州新建遠火部隊營區，其中一個營區距金門縣僅約十五公里。國防部回應表示，針對共軍砲兵遠火部隊相關動態情資，國軍運用聯合情監偵持續嚴密監控共軍部隊動態，因應敵各種可能行動，強化部隊戰力防護與機動部署，適切調整兵力應處。

陸軍在金門馬祖也部署有雷霆2000多管火箭排。

國內勤於透過公開衛照揭露共軍部署的軍事網紅溫約瑟，持續透過影像情報分析IMINT書粉專標記、披露共軍部隊部署地點。

他日前披露，共軍自二○二二年底裁掉七二防空旅，並新編遠火第一旅以來，東部戰區遠火數量即不斷增加，亦在沿海建新營區。

他觀察衛照，結合大陸央視報導等公開情報指出，解放軍於福建泉州新建多處機動火箭砲車駐防的遠火部隊營區。

共軍 金門 網紅

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