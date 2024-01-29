聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸遠火部隊 距金門15公里
有軍事網紅日前貼文披露，共軍在福建泉州新建遠火部隊營區，其中一個營區距金門縣僅約十五公里。國防部回應表示，針對共軍砲兵遠火部隊相關動態情資，國軍運用聯合情監偵持續嚴密監控共軍部隊動態，因應敵各種可能行動，強化部隊戰力防護與機動部署，適切調整兵力應處。
陸軍在金門馬祖也部署有雷霆2000多管火箭排。
國內勤於透過公開衛照揭露共軍部署的軍事網紅溫約瑟，持續透過影像情報分析IMINT書粉專標記、披露共軍部隊部署地點。
他日前披露，共軍自二○二二年底裁掉七二防空旅，並新編遠火第一旅以來，東部戰區遠火數量即不斷增加，亦在沿海建新營區。
他觀察衛照，結合大陸央視報導等公開情報指出，解放軍於福建泉州新建多處機動火箭砲車駐防的遠火部隊營區。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言