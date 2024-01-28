蔡總統登太平島與否 蘇紫雲：引弓不發可視為戰略選項

南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程本月峻工，海巡署證實正在規劃完工啟用典禮，任內未曾登島的蔡總統是否應前往主持？國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，登島否須尊重蔡總統決定，蔡總統早已重申中華民國在南海的主權與利益，考量國家最高利益，元首登島等儀式性作為籌碼選項，「引弓不發」也可視為戰略選項。

蘇紫雲表示，國際戰略可說是藝術，多做少說是基本原則，國家利益也往往是「前人種樹後人乘涼」。因此太平島碼頭浚深完工啟用，蔡英文總統是否前往主持啟用典禮，需尊重其決定，畢竟高層有完整資訊與考量以確保國家最高利益，且國際戰略與外交拿捏高度藝術，而非著重儀式性作法。

他說，首先蔡總統早已重申中華民國在南海的主權與利益，因此在國際法上不受其他申索國影響。其次，中華民國國軍與海巡部隊的駐在就是主權所在，相關工程的進行也是政府實際治理的行動。

蘇紫雲認為，太平島多次的海事人道救援、國際科學合作、以及相關工程兼顧環境保育的作法，都彰顯對國際法與規則的重視，足為各國行為的對照與未來協商籌碼。因此，考量國家最高利益，事實佔有主權更具意義，元首登島等儀式性作為籌碼選項，「引弓不發」也可視為戰略選項，如同台灣在APEC「領袖代表」替代元首出席的模式一般。

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