國防部：共軍無人機及輔戰機 昨進入我西南空域
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天共軍有無人機及輔戰機各一架次，進入我西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
國防部表示，1月27日6時至1月28日6時止，國軍偵獲共機9架次，共艦6艘次，持續在台海周邊活動。
國防部指出，其中2架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，包括無人機及輔戰機各一架次，最近鵝鑾鼻分別為71浬、75浬，活動時間分別是上午8時21分至16時3分，10時23分至13時53分。
國防部表示，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
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