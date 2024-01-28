國防部：共軍無人機及輔戰機 昨進入我西南空域

1998年10月6日，為響應聯合國國際海洋年，中華戰略學會與海洋大學、聯合報合辦海洋戰略研討會。應邀出席的時任總統府戰略顧問劉和謙上將，反駁外界質疑海軍不淘汰老舊陽字號驅逐艦的說法。他表示，陽字號經歷國軍改良，作戰系統性能完全與新式艦艇一樣，外界批評違反常識，令人非常遺憾。 1970年代，美軍將二次大戰建造的驅逐艦，大量轉手賣給盟邦，自由世界各國海軍幾乎都有接收。我國接收26艘，數量最多，是唯一曾對這些「老姑娘」進行大規模性能提升，換上符合時代需求的新武器，讓她們的戰力接近新造艦艇。投身海軍近一甲子的老將軍，看到自己畢生心血被貶低，忍不住要發怒罵人。 以下就由聯合報數位版記者程嘉文帶讀者了解國軍陽字號的背景。...

2024-01-28 07:30