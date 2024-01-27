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【專家之眼】發布軍情滿足公眾與軍機保密兩難困境

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
國防部發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態。圖／國防部
國防部發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態。圖／國防部

最近有許多媒體軍事記者以及關心軍事國防與安全之學者專家，紛紛都在討論國防部透過官方網站《國防消息》項目所屬《即時軍事動態》欄位，逐日發布共軍與外籍軍事機艦在台海周邊海、空域活動資訊，再加上台海周邊海空域活動示意圖，其所採取發布與繪製模式已經有所變更，但到目前為止，對於為何有此等變更，各方並未獲得任何共識與結論。

台海周邊海、空域活動資訊先是在1月12日開始不再透過網站頁面直接顯示，必須透過下載後，才能閱讀相關資訊。儘管整個資料涵蓋時間仍然是發布日前一日0600至發布日當日0600為止，並且維持在發布日當日0900發布，但是從必須下載才能閱讀資訊看來，顯然國防部希望透過下載次數，更能精準掌握軍情動態發布後之公眾關注程度。

不過儘管刪除網站頁面直接顯示，希望掌控下載次數，但顯然未能思考到，資訊傳播從官方資訊來源發布後，經過媒體轉刊報導，勢必繼續產生漣波效應，到最後實際閱讀與收視此等軍情動態資訊之群眾人數，其實未見得會與下載次數維持任何比例與因果關係，所以如此更動發布模式，刪除網站頁面直接顯示，恐怕對於掌握閱讀此等軍情動態資訊群眾數量，未見得能夠產生實質可靠正面效應。

其次就要提到從1月16日開始，發布台海周邊海空域活動示意圖樣態亦有所改變。儘管其名稱在中文還是維持「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，但英文卻從“Flight path of PLA aircraft”調整成為“PLA air activities in the vicinity of the Taiwan Strait”；而整個示意圖底圖卻是完全換新，不但涵蓋範圍明顯緊縮，同時相關繪製模式從航跡示意線段，大幅度改成標示活動資訊所涵蓋空域區塊。

不僅如此，以往會詳細列出所有不同機種以及其飛航所應對航跡示意狀況，結果卻變成含糊籠統地在飛航活動區塊內，標註某型戰機等主、戰機若干架次。此外還列出台灣本島與離島諸如基隆、澎湖、台南、屏東與鵝鑾鼻，再加上金門、馬祖、東引以及烏坵等外島，作為描述活動樣態與距離參考基準點。

當然原來所標註「中華民國防空識別區」涵蓋範圍仍然不變，可是海峽中線在新示意圖中，卻從原先位置，在中線南端加上繪製出延伸虛線至防空識別區西緣邊界，在中線北端則是向東繪製出延伸實線，直至航空識別區東緣邊界；為何如此繪製？國防部並未主動說明，而面對軍事記者查詢時，亦未能提出具體答覆。

誠然國防部在改變台海周邊海、空域活動資訊，以及台海周邊海空域活動示意圖發布與繪製模式時，確實曾派遣相關業務幕僚向媒體說明，並且聲稱如此調整改變，其目的是希望讓公眾更能理解體會共軍對我威脅樣態與嚴重性。但是透過此種變化，能夠真正達到預期效果嗎？確實是令人懷疑。

特別是當國防部已經公開宣示，不讓共軍機艦進入至24海浬之內，將是國軍應對共軍機艦迫近台灣本島最後底線。儘管許多人都認為前述24海浬起算點應該是台灣本島海岸線，但衡情論理來說，恐怕應當是中華民國領海基線，而不是台灣本島海岸線。

但是從最新示意圖所標示距離參考點來看，要讓公眾理解到共軍機艦是否已經迫近進入到24海浬之內，恐怕很難從國防部所公布示意圖中，理解共軍在台灣周邊海空域活動態勢到底有多嚴重。

對民眾公布軍事威脅動態，其本質當然是考量政治需求；但在處理過程中，如何妥善處理軍機保密事項，確實是個兩難困境。要說多少資訊都要衡量是否會洩漏本身情報蒐集底牌與手段。事實上，面對高層政治指導與社會公眾壓力，軍事機構確實是相當難為。

儘管如此，國軍袍澤總是要仔細思考，軍事動態對外宣達模式與示意圖，都要能夠經得起各方檢驗，不論繪製任何線段或是標示參考點，都必須有其道理，否則自然就會受到負面責難與評價。

圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透
圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透
國防部發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態。圖／國防部
國防部發布中共解放軍在台海周邊海、空域動態。圖／國防部

台海 國防部 共軍

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