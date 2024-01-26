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全世界最重要！紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

國軍下午偵獲13架次共機 進入我中、北部及西南空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共空軍蘇愷Su-30戰機。圖／國防部資料照
中共空軍蘇愷Su-30戰機。圖／國防部資料照

國防部表示，今(26）日16時許，國軍偵獲13架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我中、北部及西南空域。

國防部表示，國軍下午陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我中、北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。

國防部 國軍 海峽中線

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