一年役新訓 役男：沒想像恐怖

今年恢復一年期義務役徵集，首梯六七○名役男昨日陸續向北、中、南新訓中心入營報到，將接受八周入伍訓練。針對配合恢復義務役徵集徹底落實的一年下一次基地政策，陸軍戰訓處長連志威呼籲，官兵應共同完成戰力提升目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力的基礎。

國防部昨日開放台中三○二旅成功嶺新訓基地的步二營，讓外界了解首批恢復一年期役男接訓實況。今向成功嶺報到的役男尹鑫石受訪表示，他接到兵單有些緊張，但入營後發現環境井然有序，長官並未像前輩所稱這麼恐怖。

連志威表示，役男後續在一年中，循序漸進完成演訓，成為一個合格、具有戰力的戰鬥兵。退伍後則結合後備教召，完備國家整體軍事訓練制度。

一年役首梯役男昨天入營接受入伍訓練，役男報到後剃去三千煩惱絲。記者許正宏／攝影

而首梯一年制義務役男入營前，親友紛紛為役男送行，有家長感動孩子終於長大，但也有役男女友落淚，很擔心軍中生活，喊話「希望男友可以趕快出來」。役男苦笑說，「媽媽為什麼不早點生我」，班上其他學生多數都是民國九十三年畢業，只有四個人是一年兵，還被其他同學笑。

新北二五○名役男上午在市民廣場集合，搭遊覽車前往新竹犁頭山營區做入伍訓，民國九十四年次的林宗翰畢業於南強工商，目前已進入職場，也考取汽修技師，希望可以趕快當兵。

「要加油！」林的女友淚訴，希望男友可以趕快出來，因是第一批一年兵，役期比往年長，會擔心他們在軍中的生活，也希望寒冷的天氣不要著涼，雖然男友休假時可以回來，但因她已在工作，見面時間會大幅減少。

北市四十三名役男昨在北市替代役中心集合搭車，入營地點為新竹犁頭山營區，許多親友送行時都忍不住落淚，一名役男表示，去年得知自己要當一年兵後，剛開始只想罵髒話，但發生了只能面對，笑稱「怕女朋友跟別人跑了」。

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