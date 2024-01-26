大選後首次 美艦通過台灣海峽

聯合報／ 記者陳熙文張文馨陳政錄陳熙文／連線報導
美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號在當地時間24日通過台灣海峽。圖／取自第七艦隊官網
美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號在當地時間24日通過台灣海峽。圖／取自第七艦隊官網

美國軍艦廿四日通過台灣海峽，不但是大選後首次，也是今年第一次。對此，美方表示，該艦穿越台海，表明美國致力維護所有國家的航行自由；我外交部則說，對國際友人持續在台海進行的自由航行表示歡迎。

美國海軍第七艦隊發布新聞稿指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）當地時間廿日通過台灣海峽。第七艦隊表示，芬恩號根據國際法所規範在公海航行與飛越自由的水域，在台海例行過境；該艦通過之處不屬於任何國家的領海，並指出，該艦穿越台海，表明美國致力維護所有國家的航行自由。

國防部指出，有一艘美國軍艦廿四日由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常；外交部昨舉行例行記者會，發言人劉永健則表示，對於國際友人持續在台海進行的自由航行表示歡迎。

中國大陸近年來加強宣傳台海內海化，這點與美國立場不同，美國國務院二Ｏ二二年表示，台灣海峽是國際水道，意味著台海是公海自由的區域，在國際公約的保障下具有航行與飛越的自由。

美國高層官員鮮少直接表達台海是國際水域的立場，但多次表示美國關切北京在台海的種種威脅行動，強調要確保台海和平穩定，反對片面改變現狀；美國國務卿布林肯本月在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇則表示，台灣海峽是全球貨運流通要道，這點重要性不會改變。

對於台灣總統大選結果、美台軍事合作等議題，大陸國防部發言人吳謙昨天表示，「祖國統一，台灣當歸」，解放軍將以行動說話，他並稱，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

至於我太平洋友邦吐瓦魯國將於今天舉行國會選舉，路透日前報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐表示，吐國選後預計將重新審視與台灣的外交關係。對此，外交部指出，目前我國與十二個友邦的外交關係都穩固。

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