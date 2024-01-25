美艦選後首經台灣海峽 外交部：歡迎在台海自由航行

美國海軍芬恩號（USS John Finn）驅逐艦通過台海，是美國軍艦首次在總統大選之後經過台海。外交部沒有評論，但對國際友人持續在台海進行的自由航行表示歡迎。

國防部指出，有一艘美國軍艦昨天由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。，美國海軍表示，勃克級驅逐艦芬恩號昨天通過台灣海峽。

商品推薦