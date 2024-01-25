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一年役期役男入伍宣示守軍法 8周成為合格班戰鬥員
今年義務役兵役延長為一年，首梯役男今天上午在北、中、南新訓中心入伍，接受8星期訓練。陸軍司令部說，藉由入伍訓練，使役男成為可遂行單兵戰鬥技能，且能接受班以下任務式指揮的合格戰鬥員。
首批義務役男在台中成功嶺營區報到，役男換裝後，在幹部帶領下，首度進行軍人職責法紀宣示，由單位幹部引領新兵宣讀，內容包括服膺憲法，效忠國家，愛護人民，軍人應超出個人、地域及黨派關係，保持政治中立，恪遵軍中法令，嚴守紀律，服從命令，確保軍事機密等。
陸軍司令部指出，強化訓練是役期調整政策的核心，入伍訓練為四個階段。第一階段建立軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為主軸，強化役男守法、愛國意識，培育實戰化訓練所需肌耐力。第二階段以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練、戰鬥教練基礎訓練為主。第三階段為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，使役男具備武器運用自信心。
陸軍司令部表示，第四階段是為期5天期末鑑測，區分體能戰技、步槍鑑定射擊及三天兩夜綜合戰鬥教練三大類。
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