快訊

3月19日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

台積電大漲15元成穩盤要角 台股終場漲126點收18,002點

泰越捷航空2月無預警停飛札幌包機 估千名旅客受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一年役期役男入伍宣示守軍法 8周成為合格班戰鬥員

聯合報／ 記者洪哲政／台中即時報導
義務役男理髮後，由在幹部協助清潔髮屑。記者洪哲政/攝影
義務役男理髮後，由在幹部協助清潔髮屑。記者洪哲政/攝影

今年義務役兵役延長為一年，首梯役男今天上午在北、中、南新訓中心入伍，接受8星期訓練。陸軍司令部說，藉由入伍訓練，使役男成為可遂行單兵戰鬥技能，且能接受班以下任務式指揮的合格戰鬥員。

首批義務役男在台中成功嶺營區報到，役男換裝後，在幹部帶領下，首度進行軍人職責法紀宣示，由單位幹部引領新兵宣讀，內容包括服膺憲法，效忠國家，愛護人民，軍人應超出個人、地域及黨派關係，保持政治中立，恪遵軍中法令，嚴守紀律，服從命令，確保軍事機密等。

陸軍司令部指出，強化訓練是役期調整政策的核心，入伍訓練為四個階段。第一階段建立軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為主軸，強化役男守法、愛國意識，培育實戰化訓練所需肌耐力。第二階段以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練、戰鬥教練基礎訓練為主。第三階段為步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練，藉模擬戰場實景，使役男具備武器運用自信心。

陸軍司令部表示，第四階段是為期5天期末鑑測，區分體能戰技、步槍鑑定射擊及三天兩夜綜合戰鬥教練三大類。

役男 軍人 義務役 成功嶺

延伸閱讀

首梯次1年制義務役 南市52名役男入營「平常心」

影／一年制義務役新兵今入伍 營內落髮才有當兵感覺

一年制義務役男今入伍報到：軍中長官沒外傳恐怖

影／一年制義務役男入伍 新訓基地報到剃髮

相關新聞

陸軍：一年義務役男下部隊後將參與漢光等重要演訓

首梯一年義務役男今天入營，陸軍司令部今天表示，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演...

國防部：美軍艦24日由北向南航通過台灣海峽

國防部發言人孫立方今天表示，美國海軍軍艦一艘昨天由北向南航經台灣海峽，美艦通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海空域動態，狀況...

美艦選後首經台灣海峽 外交部：歡迎在台海自由航行

美國海軍芬恩號（USS John Finn）驅逐艦通過台海，是美國軍艦首次在總統大選之後經過台海。外交部沒有評論，但對國...

民眾黨拋成立役男監督評估小組 檢視國防部訓練是否實用

延長兵役役期一年役男今天入伍，民眾黨立法院黨團今天表示，下屆立法院開議後，將在立法院外交國防委員會提案成立役男監督評估小...

一年役期役男入伍宣示守軍法 8周成為合格班戰鬥員

今年義務役兵役延長為一年，首梯役男今天上午在北、中、南新訓中心入伍，接受8星期訓練。陸軍司令部說，藉由入伍訓練，使役男成...

首梯次1年制義務役 南市52名役男入營「平常心」

內政部為讓94年次役男儘早完成兵役義務，提供未升學役男可依其生涯規畫申請盡早服役，台南市約有300名役男申請，首梯次配賦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。