影／一年制義務役新兵今入伍 營內落髮才有當兵感覺

義務役延長為一年期，今天首梯新兵在北、中、南入伍，2266梯次新兵中，台南、高雄、屏東共有154人，上午在遊覽車接送下陸續到達台南官田新訓中心報到，陸續接受檢查、填寫資料、配發裝備等，馬上就要開始長達8周的新訓課程，不少人表情忐忑不安，也有人平常心看待，希望趕快服役結束回歸社會。

國防部上午開放203旅台南官田新訓基地，讓媒體了解首批役男接訓狀況，新兵入伍前先聆聽說明，再集體報到，軍方安排緝毒犬逐一檢查行李，氣氛嚴肅，與外界自由風氣有明顯差異，新兵們逐步完成報到手續，秩序良好，部分人還未理髮，軍方也安排專人處理，有人直到剪髮才真的有入伍感覺。

據了解，203旅平時接訓4個月役期士兵，每梯次可達5、6百人之多，現在恢復一年期後，首年全台接訓總數人數尚不足萬人，訓練人力仍充足，軍方指出，這梯次新兵強化「快速反應射擊」、「戰傷救護」、「震撼教育」等，在8周入伍訓練後讓役男能「由民轉軍」，奠定結訓後分發部隊執行駐地、基地訓練、聯合演訓基礎。

203旅2266梯次接訓154名役男，其中台南56、人高雄67人、屏東31人，高中學歷有144人占94%、國中學歷10人占6%。 一年制義務役新兵今天入伍，軍方安排緝毒犬檢查新兵行李。記者劉學聖／攝影 兵役恢復一年制後，首梯新兵在今天入伍服役。記者莊曜聰／攝影 步兵203旅接訓台南、高雄、屏東等地的2266梯次新兵共154人，上午陸續報到。記者劉學聖／攝影

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