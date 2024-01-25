快訊

3月19日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

台積電大漲15元成穩盤要角 台股終場漲126點收18,002點

泰越捷航空2月無預警停飛札幌包機 估千名旅客受影響

志願役部隊一年一訓 陸軍：完成戰力提升 官兵責無旁貸

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍戰訓處長連志威呼籲志願役官兵表示，官兵應共同完成戰力提升目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力的基礎。記者洪哲政/攝影
陸軍戰訓處長連志威呼籲志願役官兵表示，官兵應共同完成戰力提升目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力的基礎。記者洪哲政/攝影

軍中志願役部隊調整訓練為一年一次基地訓練，陸軍司令部戰訓處長連志威表示，官兵應共同完成戰力提升目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力的基礎。

連志威說，今年起兵力結構調整，義務役役男役期調整為一年，從入伍開始，區分四個階段，在進入部隊之前，完成由民轉軍的基本戰鬥訓練。

他說，役男一年中，循序漸進，完成駐地、專精、基地，以及三軍聯合的演訓，服役一年，成為一個合格具有戰力的戰鬥兵。退伍後結合後備教召，可以完備國家整體的軍事訓練制度。

連志威表示，為使一年義務役役男履行國民義務，能兼顧家庭生活開支與減低學貸壓力，以志願役各階本俸為基礎，支給專業加給，調整薪資為2萬1350元，由政府負擔軍人保險1290元，全民健康保險2160元，主副食費2969元等，計6419元；另配合役期調整新制，兼顧公平，役男視同由政府雇用概念，使其年資得與勞工退休制度銜接，由國家負擔新制勞退強制雇主6%提撥率，將為國服務期間成為個人職涯一部分。

1年制義務役男今日入營報到。記者洪哲政/攝影
1年制義務役男今日入營報到。記者洪哲政/攝影

役男 軍人 志願役 義務役

延伸閱讀

影／新制義務役今入伍 展開一年軍旅生活

1年制役男明報到 立委：國防部常螺絲掉滿地 要加強督導軍紀管理

志願役員額低落 立委憂國軍未來義務役為主志願役為輔

1年制義務役男入營如何抽選服役單位 抽籤方式曝光

相關新聞

陸軍：一年義務役男下部隊後將參與漢光等重要演訓

首梯一年義務役男今天入營，陸軍司令部今天表示，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演...

國防部：美軍艦24日由北向南航通過台灣海峽

國防部發言人孫立方今天表示，美國海軍軍艦一艘昨天由北向南航經台灣海峽，美艦通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海空域動態，狀況...

美艦選後首經台灣海峽 外交部：歡迎在台海自由航行

美國海軍芬恩號（USS John Finn）驅逐艦通過台海，是美國軍艦首次在總統大選之後經過台海。外交部沒有評論，但對國...

民眾黨拋成立役男監督評估小組 檢視國防部訓練是否實用

延長兵役役期一年役男今天入伍，民眾黨立法院黨團今天表示，下屆立法院開議後，將在立法院外交國防委員會提案成立役男監督評估小...

一年役期役男入伍宣示守軍法 8周成為合格班戰鬥員

今年義務役兵役延長為一年，首梯役男今天上午在北、中、南新訓中心入伍，接受8星期訓練。陸軍司令部說，藉由入伍訓練，使役男成...

首梯次1年制義務役 南市52名役男入營「平常心」

內政部為讓94年次役男儘早完成兵役義務，提供未升學役男可依其生涯規畫申請盡早服役，台南市約有300名役男申請，首梯次配賦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。