志願役部隊一年一訓 陸軍：完成戰力提升 官兵責無旁貸
軍中志願役部隊調整訓練為一年一次基地訓練，陸軍司令部戰訓處長連志威表示，官兵應共同完成戰力提升目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力的基礎。
連志威說，今年起兵力結構調整，義務役役男役期調整為一年，從入伍開始，區分四個階段，在進入部隊之前，完成由民轉軍的基本戰鬥訓練。
他說，役男一年中，循序漸進，完成駐地、專精、基地，以及三軍聯合的演訓，服役一年，成為一個合格具有戰力的戰鬥兵。退伍後結合後備教召，可以完備國家整體的軍事訓練制度。
連志威表示，為使一年義務役役男履行國民義務，能兼顧家庭生活開支與減低學貸壓力，以志願役各階本俸為基礎，支給專業加給，調整薪資為2萬1350元，由政府負擔軍人保險1290元，全民健康保險2160元，主副食費2969元等，計6419元；另配合役期調整新制，兼顧公平，役男視同由政府雇用概念，使其年資得與勞工退休制度銜接，由國家負擔新制勞退強制雇主6%提撥率，將為國服務期間成為個人職涯一部分。
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