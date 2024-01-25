影／一年制義務役男入伍 新訓基地報到剃髮

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攝影中心／ 記者許正宏／台中即時報導
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明、軍醫目視體檢，隨後役男接受緝毒犬聞嗅杜絕違禁品入營，在剃去三千煩惱絲後接受法紀教育。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明、軍醫目視體檢，隨後役男接受緝毒犬聞嗅杜絕違禁品入營，在剃去三千煩惱絲後接受法紀教育。記者許正宏／攝影

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明、軍醫目視體檢，隨後役男接受緝毒犬聞嗅杜絕違禁品入營，在剃去三千煩惱絲後接受法紀教育。

首梯一年制義務役接訓營中校營長洪新智表示，很高興皆全國軍第一梯一年義務役，經上級指導協助下，營社、師資器材場地都已完全整備，有信心照顧、讓訓員在營上八周入伍訓中得到合適訓練及生活管理，那另外針對日常生活部分，透過三級防處機制，從平時約談、晤談，建立良好家屬聯繫管道，另外安排懇親日，歡迎各位家屬在當日來營區來跟營級、連級幹部良好互動，藉此消弭對營區生活有不了解情況。

最後八周課程中，竭盡所能讓幹部有規定、有訓練下完成授課，讓訓員達到合理訓練，但嚴格並不嚴苛，讓最後結訓成為合格戰鬥員，並成為在營良兵為最終目標。一年役新兵役男尹鑫石受訪時表示，剛開始接到兵單到後來還是多少有點小緊張、心情忐忑，但來到成功嶺後，發現井然有序、長官也沒有像之前前輩說的這麼恐怖、緊張，讓人害怕，整個心情沒那麼緊張、放鬆不少。

被問到前梯只當四個月會不會不平衡？尹鑫石表示認為身為中華民國民這是我應盡的義務，既然改變為一年，就心甘情願接受。至於是否因此影響生涯規畫？尹鑫石表示目前為止沒有，剛好可以讓我沉澱一下未來規畫。

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明、軍醫目視體檢，隨後役男接受緝毒犬聞嗅杜絕違禁品入營，在剃去三千煩惱絲後接受法紀教育。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明、軍醫目視體檢，隨後役男接受緝毒犬聞嗅杜絕違禁品入營，在剃去三千煩惱絲後接受法紀教育。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明後由軍醫目視體檢。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明後由軍醫目視體檢。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明、軍醫目視體檢，隨後役男接受緝毒犬聞嗅杜絕違禁品入營。記者許正宏／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍兵役制度轉型，自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男在今天上午入營接受入伍訓練，役男在報到後由輔導長進行說明、軍醫目視體檢，隨後役男接受緝毒犬聞嗅杜絕違禁品入營。記者許正宏／攝影
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