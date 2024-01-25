一年制義務役男成功嶺報到 憲兵荷槍實彈建立軍紀形象

今年將兵役延長為一年期，首梯役男今天上午在北、中、南新訓中心入伍。陸軍司令部說，面對複雜國際情勢，首要建立役男堅強抗敵意志，服役期間將透過親身參與演訓任務，輔以適當敵情教育，增強憂患意識。

國防部上午開放320旅成功嶺新訓基地，讓媒體了解首批役男接訓狀況。軍方在新兵入營時，安排荷槍實彈的憲兵及緝毒犬站在一旁，營造軍紀形象。

陸軍司令部表示，這次入伍為義務役2226梯次，徵集670人，分別在北部步兵206旅、中部步兵302旅及南部步兵203旅，接受為期8個星期入伍訓練，使役男由民轉軍，奠定分發部隊後執行駐地、基地訓練及聯合演訓的基礎。

陸軍司令部指出，軍紀是部隊堅實戰力的基礎，役男入伍當日，由士官長帶領宣讀軍人職責，由法制官實施法紀教育，建立役男守法重紀觀念，提醒役男應盡責任與義務；透過國防通識教育課程，以自己的國家自己守護為核心，利用全民國防教育、心理素質訓練、軍歌教唱、軍人武德及光榮戰史的講述與研討，用淺顯易懂的方式激發愛國意識及信念，建立役男恪遵憲法規範，砥礪忠貞志節，以及落實軍隊國家化的正確認知，塑建整體精神戰力。

陸軍司令部說，面對複雜的國際情勢，首要建立堅強的抗敵意志，在役男服役期間，透過親身參與演訓任務，輔以適當的敵情教育，增強其憂患意識，將是最好的全民國防教育管道，往後隨著服役人數增加，即可將能量擴大，讓社會大眾了解國防，參與國防，凝聚強韌的防衛信念與抗敵意志。 國防部上午開放320旅成功嶺新訓基地，讓媒體了解首批役男接訓狀況，安排緝毒犬檢查行李。記者洪哲政/攝影 國防部上午開放320旅成功嶺新訓基地，讓媒體了解首批役男接訓狀況。記者洪哲政/攝影 國防部上午開放320旅成功嶺新訓基地，讓媒體了解首批役男接訓狀況。軍方入營在報到處說明處安排賀槍實彈的憲兵，嚴肅軍紀形象。記者洪哲政/攝影

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