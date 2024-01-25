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台灣選後首次 美公布軍艦通過台灣海峽
美國海軍第七艦隊發布新聞稿指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）在當地時間24日通過台灣海峽，表明美國致力維護所有國家的航行自由。
這是台灣總統選舉結束後，美軍首度公布穿越台海的訊息，也是今年第一次。
第七艦隊表示，芬恩號根據國際法所規範在公海航行與飛越自由的水域，在台海例行過境；該艦通過之處不屬於任何國家的領海。
第七艦隊表示，該艦穿越台海，表明美國致力維護所有國家的航行自由；任何國家都不應該在受到恫嚇或脅迫的狀態下，放棄其權利和自由，美軍會在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。
中國大陸近年來加強宣傳台海內海化，這點與美國立場不同，美國國務院2022年表示，台灣海峽是國際水道，意味著台海是公海自由的區域，在國際公約的保障下具有航行與飛越的自由。
美國高層官員鮮少直接表達台海是國際水域的立場，但多次表示美國關切北京在台海的種種威脅行動，強調要確保台海和平穩定，反對片面改變現狀。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月中在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇表示，台灣海峽是全球貨運流通要道，這點重要性不會改變。
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