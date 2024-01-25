立委憂心 募兵成效恐受到衝擊

聯合報／ 記者江婉儀邱書昱／連線報導
一年制義務役今年上路，首梯六百七十名役男今天入營，將展開八周入伍訓練。 （示意圖） 圖/本報資料照
一年制義務役今年上路，首梯六百七十名役男今天入營，將展開八周入伍訓練。 （示意圖） 圖/本報資料照

首梯一年制義務役男今入營，民眾黨立委邱臣遠表示，國防部過去經常「螺絲掉滿地」，未來在軍紀管理及配套機制，包含義務役與志願役官兵之間關係，必須加強督導。國民黨立委當選人徐巧芯表示，她最不滿國防部提出的「三加一方案（三年讀大學、一年服兵役）」，改變學生本來的交友等社會化過程，只是為了衝出當兵數字。

邱臣遠說，國軍不論前線、後勤、補給，都要妥善規畫，配合整體國防戰略；一年制義務役的訓練內容比服役長度更重要，也要顧及訓練志願役士官兵的來源是否足夠。他表示，義務役延長為一年，造成的衝擊是，募兵成效會不會受影響？一年義務役跟當兵四個月不同，要注意後續的軍紀管理及學長、學弟之間的關係，過去有很多軍紀上的問題，國防部在這部分也經常「螺絲掉滿地」，必須加強管理及督導。

爭取參加立法院外交及國防委員會的準立委徐巧芯說，最反對國防部「三加一方案」，因為，改變學生本來的社會化和交友。她主張應按時序慢慢入伍，畢竟現在男性可能會先讀研究所再服役，要顧及平時的就學模式，例如前總統馬英九當時推出「半年壯遊」，趁著該學期沒有課程，到海外增廣見聞，如今國防部的方案，反而壓縮大學青春和自我探索階段。

徐巧芯也表示，兵役延長一年，國防部等單位該思考，這麼多人長時間入營，場地、師資教育能否足夠？教育訓練是否精進、提升？還是變成浪費一年時間？是否有足夠人力關懷役男？都是問題。

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