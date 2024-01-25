觀察站／部隊每年下基地 恐拖垮志願役

一年制義務役男首批今天入營，為達成一年內可讓役男完整經歷入伍、駐地、基地、聯合演訓四個階段，國防部先前即下令部隊基地訓練調整為一年一訓。但這項改變，卻已逐漸拖垮志願役部隊，不利召募，甚至可能逐漸瓦解十餘年累積下來的募兵基礎。

因應一年制義務役入營，國軍宣示已完備訓練設施。但實際上，因應陸軍新編成五個新訓旅及義務役男入營，再加上實戰化的訓練政策，本島輕兵器靶場數量已無法滿足未來暴增的需求，尤其新兵訓練、後備軍人教召訓練的實彈射擊，時數與射擊彈數都要大幅增加，靶場容量與流路都呈現不足現象。

此外，自前參謀總長陳寶餘開始，為不讓三軍聯合訓場閒置，並展現國軍積極備戰訓練的態度，國軍下基地已從原本兩年一次，改為一年半一次，如今再為因應一年制義務役入營，部隊改為每年都要下基地。

陸軍主戰部隊「下基地」鏈結三軍聯訓測考，從駐地專精訓練，部隊必須停止外散、外宿與休慰勞假，部隊所屬砲兵須再轉進南北砲測基地，然後再進入聯訓基地，這一來一往，就耗去半年時間，其他還有每季的「戰備月」、年度兵推與實兵的漢光演習。每年下基地政策，將讓基層部隊全年度都處於神經緊繃狀況，任務一樁接一樁，疲於奔命，缺乏整備喘息時段。而主戰部隊外的戰鬥支援與勤務支援部隊，除要配訓主戰部隊，本身也還要進基地，蠟燭多頭燒。

為配合一年一次下基地政策，基層志願役部隊苦不堪言，拒絕留營與中途離退官兵年年增加，這是增編再多召募人員也無法彌補的空洞。

義務役是流水的兵，卻源源不絕，所以國防部留下讓義務役到志願役部隊服役的空間；因應志願役編現比逐漸低落，以義務役入替的比例勢必逐漸增加。但許多第一線戰鬥部隊所需技能，難以役期僅一年的義務役男彌補；國防部必須警醒，應妥善分流義務役與志願役，以合理的處遇，維持主戰部隊的精壯，勿讓外界對國軍未來「義務役為主、志願役為輔」的憂心成真。

商品推薦