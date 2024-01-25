一年制義務役男今入伍 父母憂首批上戰場

一年制義務役今年上路後，首批役男今天入營。兵役制度延長，有役男當作報效國家，也有役男感嘆廿四小時待命，「薪水卻比基本工資還低」，前八周新訓還僅一萬多元，且退伍難與社會接軌。家長則憂心，台海危機未解，若發生意外，這些青年恐怕被徵召，「首批上戰場」。

今天接受徵集入營的是陸軍第二二二六梯次役男，要入伍的江姓男子表示，入伍前八周新訓只領一萬多元薪資，掛二兵加上專業加給也不過二萬三千餘元，況且在軍隊是廿四小時待命，今年基本工資都已二萬七千多元，義務役的薪資連基本工資都不如，才會使許多年輕人抗拒服役，政府是「合法剝削」年輕人。

劉姓役男指出，比起早期當兩、三年兵，一年役仍有基礎、駐地、專精、兵科基地等訓練、聯合演訓等，且聽聞國防部表示至少打靶八百發子彈以上，入伍接受軍事及射擊訓練，開開眼界也好，「一年不長不短，就當報效國家」。

沈姓役男的父親說，擔心的是退伍後的問題；國際報告一再顯示台灣局勢複雜危險，萬一出狀況，這些退役青年一定是首批被徵召上戰場，父母怎麼可能不擔心？

曾姓家長說，看看俄烏戰爭就知道，現在戰爭靠的是飛彈、無人機，實際陸地近距離對戰機率已大幅降低。台海若爆發戰爭，台灣廿多萬兵力對上解放軍約二百萬兵力，台灣徵召再多人也沒用。

北市兵役局表示，這一梯北市原本有四十六人入伍，其中三人因念書申請延期，不過，通常上半年這梯入伍的人數比較少，民國九十四年次有些是高三生和大一生，大多會繼續升學，預料下半年入伍的會比較多。

至於一年役期役男的待遇，新北民政局表示，以二等兵為例，薪資從原六千五百十元調高至二萬三百廿元，其中包括薪額一萬一百卅元、專業加給一萬一百九十元。另外，一年役期役男將由政府提繳百分之六退休金，本人也可選擇在百分之六範圍內自行提撥，同時也具軍人保險及軍醫院就醫優免等福利。

新北民政局表示，有一對高中剛畢業的三胞胎，其中二人從事餐飲業，一人是專業駕駛，三人都表示想盡早服完役，以便投入就業市場，才會報名本梯次入伍，只是小弟後來因故免役，是本次徵兵的插曲。

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