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1年役新兵明天入營 役男怨24小時待命「薪餉比基本工資還低」

聯合報／ 記者李定宇張曼蘋李文德莊曜聰吳淑玲／連線即時報導
先前新北役男在板橋車站集合，有人已先剃好頭髮「超前部署」。記者施鴻基／攝影
先前新北役男在板橋車站集合，有人已先剃好頭髮「超前部署」。記者施鴻基／攝影

首屆1年制義務役役男明天入營，有役男表示1年時間前往接受軍事訓練，開開眼界也不錯，但也有役男抱怨，24小時待命「薪水卻比基本工資還低」，基本薪資已調整為至少2.7萬元起跳，但入伍每月才2萬元出頭，前8周新訓還僅1萬多元；也有役男擔心浪費生命，役男1年後退伍難與社會接軌。

今年元旦起，2005年出生的男性國民須服1年義務役。今年被徵召入伍的江姓男子表示，入伍前8周新訓只領1萬多元薪資，掛二兵後加上專業加給也不過2萬餘元，況且在軍隊是24小時待命，今年基本薪資都已2.7萬多元，義務役可領到的薪資連基本工資都不如，才會使部分年輕人抗拒服役，政府是合法剝削年輕人生命。

一位役男的沈姓父親說，他已經和兒子做好心理建設，不擔心當兵期間有什麼問題，但月俸2萬多元，會讓人感覺不太能反映出物價波動，可能有役男上班月薪已超出許多，對這些年輕人不盡公平。他更擔心的是退伍後的問題，畢竟國際報告顯示台灣局勢複雜危險，萬一發生什麼變化，這些退役青年一定是被徵召的首批，父母怎麼可能不擔心？

役男劉先生指出，比起早期長輩當2、3年兵，1年役仍有基礎、駐地、專精、兵科基地等訓練、聯合演訓等，且聽聞國防部表示可至少打靶800發子彈以上，入伍接受軍事及射擊訓練，開開眼界也好，「1年不長不短，就當報效國家」。

李姓父親表示，中國大陸從未放棄過武力犯台，但台灣軍事問題面臨的是武器不夠精良，採購武器受中國阻撓，徵召兵力加強國軍人數固然有其必要，但加強採購現代化武器才是提升國防戰力重要原因，像他當年當兵時每天摺棉被、擦皮鞋、擦皮帶扣，對提升戰力有什麼用？

曾姓家長說，看看烏俄現代戰爭就知道，現在戰爭靠的是飛彈、無人機，實際陸地近距離對戰機率已大幅降低。台海若爆發戰爭，台灣20多萬兵力對上解放軍約200萬兵力，台灣徵召再多人也沒用，當兵其實上是讓男孩訓練成男人的過程，有助於身心成長。

此次1年役男待遇跟往年差異部分，新北民政局表示，自提勞工退休金、福利皆有所不同，以二等兵為例，薪資從原6510元調為2萬320元，其中包括薪額1萬130元、專業加給1萬190元。另1年役期役男將由政府提繳6％退休金，本人也可選擇在6%範圍內自行提撥，同時也具軍人保險及軍醫院就醫優免等福利，另依其擔任的專業職務及單位駐地等，可再支領地域加給、主管職務加給及勤務加給。

宣導1年期兵役，新北市民政局除辦理大專院校巡迴，也增加高中校園巡迴。圖／新北民政局提供
宣導1年期兵役，新北市民政局除辦理大專院校巡迴，也增加高中校園巡迴。圖／新北民政局提供

役男 薪資 年輕人

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