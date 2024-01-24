快訊

館長還原超派醋飯影片證明「沒吃橡皮筋」 盲測飆粗口：怎麼可能吞下去

斷捨離3大心法 平常沒用的贈品別拿！譚敦慈「清掃4原則」家中沒灰塵

川普贏得新罕布夏州黨內初選！代表共和黨出馬競選總統機率大升

兩枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 一枚飄過北部陸域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨日偵獲兩枚中共空飄氣球逾越海峽中線，其中北部的氣球高度達2萬3000呎，飄過台北、新北陸域上空。

國防部表示，1月23日6時至1月24日6時止，國軍偵獲機7架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部發布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，23日在台灣南北兩側都發現中共空飄氣球逾越海峽中線，其中北部的氣球在2萬3000呎飄過北部陸域上空，進入東北部海域上空後消失。

中共 國防部 台海

延伸閱讀

國防部：國軍應對共軍封鎖台海有備案 目前無異常

國軍昨偵獲1架共機逾越海峽中線北側 嚴密監控應處

國防部：21日偵獲6枚中共空飄氣球進入我防空識別區

國防部：兩枚中共空飄氣球進入我北部海上空域

相關新聞

兩枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 一枚飄過北部陸域

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨日偵獲兩枚中共空飄氣球逾越海峽中線，其中北部的氣球高度達2萬3000呎，...

邱國正：若共軍封鎖 國軍有備案

華府智庫戰略暨國際研究中心過半專家認為今年可能爆發台海危機，國防部長邱國正近期曾在立法院表示，共軍有聯合軍演、聯合戰備警...

國防部：國軍應對共軍封鎖台海有備案 目前無異常

國防部長邱國正表示，共軍有聯合軍演、聯合戰備警巡都是周期的，大概每個月都會有，目前沒有什麼特別的徵候，將持續密切注意，國...

國防部：台美較大規模軍事協訓可望擴及我海空軍部隊

美國最新版國防授權法對台有關情報交換、軍事訓練合作等，均以我陸軍地面部隊訓練為主，國防部長邱國正最近表示，台美較大規模軍...

志願役員額低落 立委憂國軍未來義務役為主志願役為輔

國防部去年將國軍編制員額從21.5萬調高至21.8萬人，志願役人數滑落到僅15.5萬人，創下新低。1月一年制義務役恢復徵...

國軍新一代步槍XT112 國防部評估採6.8ｍｍ口徑

國防部由軍備局評估研發XT112新世代國軍步槍，原計畫採用5.56MM口徑，但因美軍下一代步槍XM7已改為採用6.8mm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。