兩枚中共空飄氣球昨逾越海峽中線 一枚飄過北部陸域

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨日偵獲兩枚中共空飄氣球逾越海峽中線，其中北部的氣球高度達2萬3000呎，飄過台北、新北陸域上空。

國防部表示，1月23日6時至1月24日6時止，國軍偵獲機7架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部發布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，23日在台灣南北兩側都發現中共空飄氣球逾越海峽中線，其中北部的氣球在2萬3000呎飄過北部陸域上空，進入東北部海域上空後消失。

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