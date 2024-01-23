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國軍新一代步槍XT112 國防部評估採6.8ｍｍ口徑

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部正由軍備局評估研發XT112新世代的國軍步槍，原仍計畫採用5.56MM口徑。圖為國軍現役5.56MM的T-91步槍。
國防部正由軍備局評估研發XT112新世代的國軍步槍，原仍計畫採用5.56MM口徑。圖為國軍現役5.56MM的T-91步槍。

國防部由軍備局評估研發XT112新世代國軍步槍，原計畫採用5.56MM口徑，但因美軍下一代步槍XM7已改為採用6.8mm口徑，建議國軍跟上潮流，國防部長邱國正允諾研議。

民進黨立委王定宇在立法院外交國防委員會質詢，軍備局開始研製下一代XT112步槍。軍備局長林文祥表示XT112步槍採5.56口徑，具備夜視鏡及先進光學瞄準鏡。但立委質疑，美軍與共軍下一代步槍，都採用6.8mm口徑，國軍應該跟進。

邱國正答詢時，認同立委說法，他表示，敵情有了變化，我們也要與時俱進。立委建議很具體，國軍建案建軍工作要與時俱進，敵情有什麼變化，別的國家有如何的發展，這都是很好的參考，國軍不會停止腳步，不管以後在建案各方面，從飛彈到槍砲到一般個人用的武器，都要把握這個原則來做。

國軍 國防部 邱國正

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