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蔡總統頒褒揚令 表彰總統府戰略顧問劉和謙為國貢獻
蔡英文總統今天親頒褒揚令，表彰總統府戰略顧問劉和謙上將為鞏固國家國防安全的貢獻與付出，由劉和謙長女劉怡如收下褒揚令，隨後在司儀引領下，到劉和謙靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。
蔡總統上午前往台北市立第一殯儀館，參加劉和謙公祭，蔡總統表示，今天頒發褒揚令及覆旗榮典，要向劉和謙致上最高的敬意和感謝。劉和謙不僅推動國軍打造第一代海鷗級飛彈快艇，執行向荷蘭採購劍龍級潛艦的計畫。在造艦過程中，劉和謙親自前往荷蘭，確保工程順利進行，讓國軍的水下作戰能力更加完備。
蔡總統指出，現行國防法及國防部組織法都有劉和謙的規畫和構想。國防二法的實施，建立軍政、軍備和軍令運作的專業分工體系，確立軍隊國家化、國防法治化的發展，對國軍的組織變革有著深遠影響。
蔡總統說，劉和謙從參謀總長卸任後，仍擔任總統府戰略顧問，關心國事，心繫國軍，和許多外賓交流，促進國際間對區域安全的了解及合作。劉和謙的堅持和努力，鞏固國家的國防安全，為國軍同仁樹立崇高的榜樣，劉和謙的貢獻將永遠被國人銘記在心。
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