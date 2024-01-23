國軍今年志願教召名額增多 後備軍人步槍射擊舉辦18梯

國防部公告2024年後備軍人志願參加教育召集員額，男性後備軍人員額1100人，女性480人。員額較去年增加約一倍左右，今年同樣提供後備軍人志願參加步槍射擊訓練，今年第二季至第三季間，在北、中、南、東及離島地區共辦理18梯次

男性志願教召訓單位遍及陸、海、空軍、憲兵、後備指揮部、軍醫局、國防大學220個單位；女性有陸軍、海軍與後備指揮部等48個單位。

國防部去年首次辦理志願教召，規畫男性65個召訓單位，員額575人，女性8個召訓單位，員額220人，凡後備軍人退伍12年內，符合體格標準及未納當年度教召梯次者，鼓勵報名參訓，去年辦理錄取率極低，同一縣市錄取率只有5%。今年同樣資格須符合退伍後未滿12年，國防部得視軍事需要酌增年限。

國防部今年提供後備軍人志願參加步槍射擊訓練，提供未參與教育召集訓練的人員，可報名志願參加步槍射擊訓練，增加輔助複訓管道，有助持恆後備軍人射擊技能。

國防部說，今年仍為試行階段，每人年度僅能擇一個梯次報名，若有重複報名將審退。後備軍人請在各梯次射擊流路45天前提出申請，30天前通知審核結果。訓練課程規畫為每天7時30分至12時，人員須在當天8時前完成報到，逾時不予收訓。

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