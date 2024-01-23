國軍昨偵獲1架共機逾越海峽中線北測 嚴密監控應處

4年前服役的解放軍海軍南昌艦，是中共當前最強軍艦，有著「萬噸大驅」之稱，同時也被大陸媒體形容為，在航母編隊最前緣擔任「帶刀護衛」的職責。南昌艦是中共海軍055型驅逐艦首艦，曾與美國海軍在西太平洋屢次糾纏。對空導彈發射班班長喬鵬表示，上艦的官兵全是從頭開始學習新裝備，而在面對最終考核時，他們不管半夜或凌晨，隨時都得應戰，「一個警報接著一個警報，一個情況接著一個情況…」 以下就來揭開南昌艦的神秘面紗。...

2024-01-23 07:30