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國軍昨偵獲1架共機逾越海峽中線北測 嚴密監控應處

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨日偵獲1架共機逾越海峽中線北端，距基隆105浬，國軍運用任務機、艦及岸飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，1月22日6時至1月23日6時止，國軍偵獲共軍殲擊機等主輔戰機7架次升空，其中逾越海峽中線1架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部於22日22時43分於基隆西方88浬2萬3000公尺處偵獲1枚中共空飄氣球向北飄移，23時10分消失。

國防部 國軍 飛彈

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