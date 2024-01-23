聽新聞
test
0:00 / 0:00

共機東引凌空 監院糾正國防部

聯合報／ 記者丘采薇洪哲政／台北報導
一架中共運十二型機2022年2月5日抵東引上空遭民眾拍攝。圖／取自百度百科
一架中共運十二型機2022年2月5日抵東引上空遭民眾拍攝。圖／取自百度百科

二○二二年二月五日中共運十二型機逕抵東引上空遭民眾拍攝，引發外界對國軍聯合情監偵能力的質疑，監察院昨天表示，監察院外交及國防委員會於一月十九日審查通過監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津、林郁容所提調查報告，提案糾正國防部及空軍司令部。

四位調查委員指出，經過調查，二○二二年二月五日疑似中共運十二型機自中國長樂機場起飛後，空軍所屬雷達雖曾掌握目標航跡，但該機後續因關閉電碼、低空慢飛及受雜波影響，指管單位未能啟動後續目標建立或辨識程序，導致該機飛抵東引某營區上空始為衛哨目視而循戰情回報。調查委員表示，此案凸顯國軍聯合情監偵能力在外離島及中國沿岸之威脅感知方面確有疏漏，因而提出糾正。

此外，監委指出，二○二三年七月傳出聯合作戰指揮中心因包商疏失導致部分電路中斷、喪失部分指管功能一事，經查確係包商不慎啟動預先加載之軟體而造成部分線路故障，影響範圍未如外傳嚴重，仍凸顯指管中心內控問題，因此也提糾正。

調查委員強調，中共藉各種手段積極測試國軍聯合情監偵及應處能力，此案運十二型機刻意關閉電碼，即為典型案例；而我國防空識別區廣達十五萬平方浬左右，加以海峽及中國沿岸交通繁忙，欲完全掌握各式威脅，確為國軍C4ISR體系的一大挑戰，而C4ISR系統雖不如新式戰具或裝備容易為人矚目，然而防衛作戰之成敗實繫於此，國防部允宜在雷達、跳展頻通信、戰術資料鏈及電戰等領域加速籌獲先進裝備，建構堅實韌性之防衛戰力。

針對監院糾正，軍方回應表示，敬表尊重；而外離島現已陸續部署國造CS/MPQ-90蜂眼雷達，與防區對空監視哨，共同強化低空監視與聯合情監偵能力。

國軍 中共 國防部

延伸閱讀

國防部：21日偵獲6枚中共空飄氣球進入我防空識別區

中共運12東引凌空 蜂眼雷達強化外離島低空監偵

中共運12闖東引被民眾拍攝 監察院糾正國防部

美國防部被禁止從六家中企採購電池

相關新聞

共機東引凌空 監院糾正國防部

二○二二年二月五日中共運十二型機逕抵東引上空遭民眾拍攝，引發外界對國軍聯合情監偵能力的質疑，監察院昨天表示，監察院外交及...

創單日數量新高！ 台灣24小時內「偵獲6枚大陸空飄氣球」

台灣國防部周一（1月22日）說，截至周一上午6時的過去24小時內，一共偵測到創下紀錄的6枚中共空飄氣球飛越台灣海峽，其中一枚直接穿越台灣南部上空…

台船董事長鄭文隆喊今年營運更成長 爭取國輪國造

台船今天舉辦年度媒體餐敘，董事長鄭文隆表示，台船積極轉型，布局商用船舶、國艦國造、海工綠能、石化基建等4大業務，且離岸風...

國防部：21日偵獲6枚中共空飄氣球進入我防空識別區

國防部發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1月21日偵獲6枚中共空飄氣球，進入我防空識別區，其中一枚飛過屏東陸域上空，進入...

獨／美RC-135電偵機在我空域偵查不避嫌 首被民眾目擊留影

共機擾台持續，21日至22日早晨一共4架次為我偵獲。不過就在22日下午，一架美國空軍RC-135電偵機行經台灣北部空域進...

中共運12東引凌空 蜂眼雷達強化外離島低空監偵

2022年111年2月5日一架中共運1 2型機，運用關閉電碼、低空慢飛及雜波掩護等手段，在我東引防區凌空。監察院日前據此糾正國防部及空軍司令部。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。