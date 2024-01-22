快訊

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

入冬最強寒潮爆發...馬祖氣象站降雨夾冰霰 20秒影片曝光

匯市爆量強升！午盤前夕一度豬羊變色震驚市場 匯銀主管：老大突然出手了

創單日數量新高！ 台灣24小時內「偵獲6枚大陸空飄氣球」

德國之聲／ 德國之聲
台灣國防部周一（1月22日）說，截至周一上午6時的過去24小時內，一共偵測到創下紀錄的6枚中共空飄氣球飛越台灣海峽，其中一枚直接穿越台灣南部上空。示意圖。路透
台灣國防部周一（1月22日）說，截至周一上午6時的過去24小時內，一共偵測到創下紀錄的6枚中共空飄氣球飛越台灣海峽，其中一枚直接穿越台灣南部上空。示意圖。路透

台灣國防部周一（1月22日）說，截至周一上午6時的過去24小時內，一共偵測到創下紀錄的6枚中共空飄氣球飛越台灣海峽，其中一枚直接穿越台灣南部上空。該部發布的地圖顯示，5枚氣球出現在北部沿海城市基隆附近，一枚飛到了南部屏東縣附近的台灣上空。

台灣國防部每天都會發布有關中國在台灣周邊軍事活動的數據。該部表示，這些氣球都是在周日被偵測到的，高度在15,000到17,000英尺（4,572到5,182米）之間。

這是台灣國防部自去年12月開始定期發布偵獲氣球數據以來發現的單日最高紀錄。

更多閱讀：台灣譴責中國氣球 稱其為安全威脅和心理戰

盡管台灣不承認中國的主權主張，中國仍聲稱台灣是自己的領土，並表示「盡最大努力和平統一，但決不承諾放棄使用武力」。

一段時間以來，中國加大了台灣海峽的軍事壓力，幾乎每天都在台灣島周圍部署戰機和海軍艦艇。

去年2月4日，美國擊落一枚闖入美國上空的中國氣球。中國使用氣球進行間諜活動的可能性成為全球關注焦點。2月14日，台灣國防部表示，台海周邊空域出現的空飄氣球，絕大部分用於氣象探測。

上一次台灣上空中共氣球出現在本月的台灣總統選舉之後。執政黨民進黨的賴清德在選舉中獲勝，而北京視其為分裂分子。中國在台灣大選前警告說，賴清德的獲勝將給台灣帶來戰爭和衰落。但在選舉結束後，中國並沒有立即派出過多的戰機和海軍艦艇擾台。

更多閱讀：中國氣球穿越台灣本島到底是不是「介選」？

台灣國防部表示，選舉後最大的一次武力擾台發生在上周四（1月18日），在台灣周圍偵測到24架中國戰機，其中11架跨越了敏感的海峽中線。

中共先在政治領域下手。太平洋島國瑙魯在台灣大選結束時就立即宣布與其斷交，恢復與中國建交。目前全世界範圍內，與台灣保持正式外交關系的仍有12個國家。

中國在24小時內派出最多戰機的時間是在去年9月，當時台灣國防部在台灣周邊發現了103架中國戰機。

（法新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

戰機 台灣海峽 中共 介選 兩岸關係 國防部 間諜

延伸閱讀

國防部：21日偵獲6枚中共空飄氣球進入我防空識別區

中共運12闖東引被民眾拍攝 監察院糾正國防部

美國防部被禁止從六家中企採購電池

國防部：兩枚中共空飄氣球進入我北部海上空域

相關新聞

獨／美RC-135電偵機在我空域偵查不避嫌 首被民眾目擊留影

共機擾台持續，21日至22日早晨一共4架次為我偵獲。不過就在22日下午，一架美國空軍RC-135電偵機行經台灣北部空域進...

創單日數量新高！ 台灣24小時內「偵獲6枚大陸空飄氣球」

台灣國防部周一（1月22日）說，截至周一上午6時的過去24小時內，一共偵測到創下紀錄的6枚中共空飄氣球飛越台灣海峽，其中一枚直接穿越台灣南部上空…

台船董事長鄭文隆喊今年營運更成長 爭取國輪國造

台船今天舉辦年度媒體餐敘，董事長鄭文隆表示，台船積極轉型，布局商用船舶、國艦國造、海工綠能、石化基建等4大業務，且離岸風...

國防部：21日偵獲6枚中共空飄氣球進入我防空識別區

國防部發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1月21日偵獲6枚中共空飄氣球，進入我防空識別區，其中一枚飛過屏東陸域上空，進入...

中共運12東引凌空 蜂眼雷達強化外離島低空監偵

2022年111年2月5日一架中共運1 2型機，運用關閉電碼、低空慢飛及雜波掩護等手段，在我東引防區凌空。監察院日前據此糾正國防部及空軍司令部。

中共運12闖東引被民眾拍攝 監察院糾正國防部

民國111年2月5日中共運12型機在東引上空遭民眾拍攝，引發外界對國軍聯合情監偵能力的質疑，監察院外交國防委員會1月19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。