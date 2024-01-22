創單日數量新高！ 台灣24小時內「偵獲6枚大陸空飄氣球」

台灣國防部周一（1月22日）說，截至周一上午6時的過去24小時內，一共偵測到創下紀錄的6枚中共空飄氣球飛越台灣海峽，其中一枚直接穿越台灣南部上空。該部發布的地圖顯示，5枚氣球出現在北部沿海城市基隆附近，一枚飛到了南部屏東縣附近的台灣上空。

台灣國防部每天都會發布有關中國在台灣周邊軍事活動的數據。該部表示，這些氣球都是在周日被偵測到的，高度在15,000到17,000英尺（4,572到5,182米）之間。

這是台灣國防部自去年12月開始定期發布偵獲氣球數據以來發現的單日最高紀錄。

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盡管台灣不承認中國的主權主張，中國仍聲稱台灣是自己的領土，並表示「盡最大努力和平統一，但決不承諾放棄使用武力」。

一段時間以來，中國加大了台灣海峽的軍事壓力，幾乎每天都在台灣島周圍部署戰機和海軍艦艇。

去年2月4日，美國擊落一枚闖入美國上空的中國氣球。中國使用氣球進行間諜活動的可能性成為全球關注焦點。2月14日，台灣國防部表示，台海周邊空域出現的空飄氣球，絕大部分用於氣象探測。

上一次台灣上空中共氣球出現在本月的台灣總統選舉之後。執政黨民進黨的賴清德在選舉中獲勝，而北京視其為分裂分子。中國在台灣大選前警告說，賴清德的獲勝將給台灣帶來戰爭和衰落。但在選舉結束後，中國並沒有立即派出過多的戰機和海軍艦艇擾台。

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台灣國防部表示，選舉後最大的一次武力擾台發生在上周四（1月18日），在台灣周圍偵測到24架中國戰機，其中11架跨越了敏感的海峽中線。

中共先在政治領域下手。太平洋島國瑙魯在台灣大選結束時就立即宣布與其斷交，恢復與中國建交。目前全世界範圍內，與台灣保持正式外交關系的仍有12個國家。

中國在24小時內派出最多戰機的時間是在去年9月，當時台灣國防部在台灣周邊發現了103架中國戰機。

（法新社）

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