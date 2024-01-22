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獨／美RC-135電偵機在我空域偵查不避嫌 首被民眾目擊留影
共機擾台持續，21日至22日早晨一共4架次為我偵獲。不過就在22日下午，一架美國空軍RC-135電偵機行經台灣北部空域進行電偵任務時，與飛返台灣的民航機在彭佳嶼北面的B591航路上以目視距離交會。這也是美方軍機在台灣周邊空域進行任務時，首次遭目擊民眾拍攝留下影像。
據了解，美軍機此行雖是例行區域巡邏，但目的即是電子偵蒐，將北面空域存在的電子訊號收錄並帶回分析建檔，以便未來有進行電戰干擾需求時使用。RC-135電偵機雖然可偵測距離遠，但執行任務為求收錄完整，仍會盡可能接近訊號來源，當遭遇共機驅趕時，我方空域即是台美默契間的庇護空間。
空軍表示，對於臺海周邊空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為，均能充分掌握，適切應處，將持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。
隨著選後國防部揭露解放軍動態趨於保守，過去鮮少公布的美空軍動態，隨著美空軍在任務執行上的直率，與手機鏡頭技術的增進，在台灣周邊軍事動態逐漸迷霧中似又看出短暫的清澈。
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