國軍對美軍購T-11人員降落傘 美將以庫儲品支應我方

陸軍空降傘具採購案，已鎖定採購美軍現役T-11人員傘，經國防部裁示此案對美採軍購管道獲得，並已對美報價，預計今年開始交運，據悉美軍將以庫儲傘具，交運給我國航空特戰指揮部使用。

陸軍空降作戰傘具裝備採購案於去年編列7億1618萬餘元啟動，傳因國內代理商透過民代遊說軍方，呼籲外購案才能保障傘具品質安全性。但國防部長邱國正裁示全案向美提「軍售案」進行，排除代理商介入。

據悉，我對美軍購T-11人員傘已經報價，預計今年開始交運，但由於傘具生產原廠並未接獲美軍新製傘具的訂單，預料美方將以庫儲的現有傘具，交運給台灣使用。

對此，陸軍司令部昨天未否認此說，但表示「空降傘具」籌購細節尚屬不公開資訊，目前均依軍購程序推動中。

根據預算案顯示，陸軍空降傘具裝備案納入2023年至2027年執行，籌購性能良好的空降作戰傘具裝備，以滿足特戰部隊作戰及訓練之用，今年預計獲得2212件相關裝備，支出1億3516萬餘元。

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