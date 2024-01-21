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國防部：兩枚中共空飄氣球進入我北部海上空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖／國防部
國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖／國防部

國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，國防部說，1月20日6時至1月21日6時止，國軍偵獲共機3架次、共艦4艘次，在台海周邊活動，另偵獲兩枚中共空飄氣球在北部空域活動。

國防部表示，1月20日6時至1月21日6時止，國軍偵獲共機3架次，共艦4艘次，在台海周邊活動。國軍運用任務機艦及岸飛彈系統嚴密監控與應處。共機是殲擊機等主戰機，上午8時至11時25分活動，曾接近金門上空。

國防部指出，偵獲兩枚中共空飄氣球活動，1枚20日13時47分在基隆西方163浬發現，高度3萬2000呎，16時38分消失，最近基隆時92浬；另枚同日17時36分在基隆西方124浬發現，高度2萬呎，21時12分消失，最近基隆時75浬。

國防部 基隆 台海

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