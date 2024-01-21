國防大學文職教師遭控洩密 調查發現沒有違法事證

國防大學理工學院文職教師葛明德開設民間公司引發爭議，國防部向立法院報告說明，葛自2007年至2022年年間承接國科會16項相關科研計畫，初步判定未涉機密範疇等級，不涉國防機密，沒有葛違法具體事證。

國防大學理工學院教授葛明德主持國防大學先進系統工程研究中心，遭人質疑他開設公司與大陸技術合作，多次進出陸區申請專利，國防部將全案移送法辦，結果卻是烏龍案。

國防部向立法院的報告指出，經國防大學校長劉志斌在國防大學集召集教育長、政戰主任、法務、監察及保防等單位，與理工學院軍事科技中心，就葛明德研究計畫及申請中國大陸專利涉密審查，統計自2007至2022年間，承接國科會等7單位46項科研計畫，初步判定等級未涉機密範疇。

調查報告表示，查全球專利檢索系統大陸地區專利網站，葛在2012年至2017年間，申請中國大陸專利計6項，初步判定等級也未涉機密範疇；另比對葛某承接46項科研計畫，10項與中國大陸申請6項專利有關，均屬國科會產學合作計畫，研究內容不涉密，與國防機密無關。比對我國專利法等法規，也未規定中華民國國民或公司不得向中國大陸申請專利。

調查報告指出，媒體報載葛涉16項研究計畫，葛擔任研究計畫主持人4案、研究計畫共同主持人2案，其餘10案均與葛無關；自2007至2022年間，葛承接46項研究計畫，10項計畫與其向中國大陸申請的6項專利有關，但研究內容與專利均未涉機密資訊範疇；而我國專利法未禁止國民或公司赴陸申請專利，未違反專利法。

調查葛出國紀錄，2012年、2015年及2018年間，依規定申請核准赴陸旅遊3次，但因行政調查權限，難證葛與特定陸籍人士接觸。

調查報告說，國防大學去年12月13日完成三級教師評審委員會，停聘葛三個月，向國科會申請變更先進系統工程研究中心計畫主持人，暫停葛授課及科研工作。針對葛違反國軍人員不得在外兼職兼差規定，已由理工學院教師評審委員會記過一次處分，全案函送法務部調查局台北市調查處偵辦。

調查報告指出，葛申請中國大陸專利及參加國科會研究計畫等項，屬基礎及應用等級研究，未涉機密資訊範疇；有關在大陸經商等節，因行政調查限制，無葛民違反法具體事證，後續將配合檢調機關釐清涉案事實。

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