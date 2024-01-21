考量快速出擊 憲兵特勤隊駐地轉移憲兵學校

蔣中正總統1972年7月心臟病發，臥病3年後1975年4月辭世。當年環境特殊，外界多不清楚蔣中正患病細節，而蔣經國日記詳實記錄了父親3年病榻的辛苦治療過程，例如蔣中正生病3年期間，數次心跳停止，經過緊急搶救才恢復心跳；蔣中正可能自知時日無多，見到蔣經國時，會伸出手緊握蔣經國的手，要蔣經國把頭低下來，用手摸摸蔣經國。 從大時代走過來的蔣中正，晚年患病，油盡燈枯，雙足無力行走，右手無法自由行動，經常需要靠鼻胃管灌食，身體虛弱。蔣中正最後的時光，與所有的老弱病人一般痛苦，但仍然如慈父般心繫他的孩子，更掛記著他已經無法完成的國家統一的政治目標。...

2024-01-21 07:30