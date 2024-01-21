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考量快速出擊 憲兵特勤隊駐地轉移憲兵學校

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵特勤隊原駐地位於憲校後山稜線上。圖／取自GOOGLE EARTH
憲兵特勤隊原駐地位於憲校後山稜線上。圖／取自GOOGLE EARTH

憲兵特勤隊數十年來駐紮新北勢五股憲兵學校後山，考量人員管制及快速出擊，憲兵把特勤隊駐地調整到憲兵學校。

憲兵特勤隊去年發生4名隊員趁著晚上翻牆外出喝酒，事後憲指部將4人汰除，另外傳出留守軍官擅自離營出去打球，事後只簡單記申誡。

憲兵特勤隊駐地位於五股區成泰路山區，緊臨憲兵山地城鎮戰訓練場。憲兵新任指揮官鄭禎祥上任後，相關幕僚建議，原駐地地處偏遠山區，進出交通不便，人員難以管制；位於山頂稜線的駐地營區，缺乏停機坪，執行緊急出動任務時，人員需至山下憲兵學校轉搭直升機，影響任務時效。

山下位於五股成泰路的憲兵學校，有停機坪設置，機動強可有效爭取任務時間，同一營區有門禁管制，可有效強化特勤隊內部管理。

憲兵 停機坪 新北

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