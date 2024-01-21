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近年最大共諜案 國防部將案情全列極機密

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報系資料照
國防部。圖／本報系資料照

立委透露退伍軍官陳裕炘在台發展共諜組織案，自2021年開始，國軍有6名現役軍官涉嫌將國軍重要機密計畫用手機翻拍傳送中共遭起訴。國軍保防系統未主動察知相關案件，是由調查局等單位發掘，案發後，國軍將相關案件全部核定為機密或極機密。

民進黨立委蔡適應在立法院外交國防委員會質詢，高檢署去年11月22日起訴共諜案，有陳裕炘、蕭翔云、謝秉成、謝孟書、何信儒、洪睿洋、康奕彬等現役與退役軍官起訴。

他說，據起訴書顯示，透過陳裕炘招攬，自2021年開始，有化學兵少校將化學兵相關編制表送給大陸，謝孟書是與大陸講好要駕駛CH-47逃到大陸，還到泰國與中共相談，對方以虛擬貨幣支應他；花防部少校作戰官何信儒將花東防衛固安計畫傳給大陸；陸軍步兵104旅軍官洪睿洋將陸軍司令部訓練計畫等送到大陸去；金防部守衛大隊情報官康奕彬將金門作戰計畫的相關資料送入大陸，這些案情被國防部核定為機密，要2031年才能解密。

國防宣稱由軍方自行偵獲共諜案，蔡適應說，他問過調查局，他們說是他們起案。國防部保防安全處處長簡熒宏稱，2021年時，國安單位接獲通報，有檢舉人檢獲另外一條線索，國防部當時也有相關一條線索，他們報請國安局統合後發現，這兩個案線索有關聯，一起合併辦理共同偵辦。蔡適應說，他理解到的跟簡說的完全顛倒，是檢調，法務部調查局跟國安工作站先了解。

國軍 國安局

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